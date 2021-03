En Teacapán solicitan ayuda a Quirino Ordaz por tema de supuestos apoyos de vivienda  

Sinaloa.- Habitantes del puerto de Teacapán, Escuinapa, aprovecharon la visita de Quirino Ordaz Coppel, gobernador del Estado de Sinaloa, para denunciar un posible fraude, asegurando que han aportado 5 mil pesos a cambio de acceder a un apoyo federal de vivienda y que en esta situación permanecen más de 100 personas.

El grupo de personas afectadas relataron que la maestra Ramona Melchor, habitante de esta comunidad les ofreció desde noviembre pasado el poder acceder a un apoyo de vivienda, que son promovidas y apoyadas por el Gobierno Federal, pero para poder recibir este beneficio uno de los requisitos que se les solicitó fue la aportación de 5 mil pesos.

Se nos invitó a participar a un apoyo de viviendas y que supuestamente venían de Andrés Manuel López Obrador, somos más de cien personas a las que se nos están pidiendo 5 mil pesos, pero solo somos como 15 personas las que estamos inconformes y le hemos pedido que nos rembolse nuestro dinero, pero hasta la fecha se han negado”, expresó una de las persona afectadas al gobernador.

Ordaz Coppel dijo desconocer de este tema, pero aseguró que por parte del Gobierno Federal en Sinaloa no se tiene ningún apoyo de vivienda y mucho menos que se les pida dinero para poder acceder a este beneficio, por lo que se pudiera tratar de una estafa.

“Es gente rata, no les hagan caso, los han timado, son chantajistas y gente abusiva, ojalá puedan darnos los elementos, porque no hay ningún apoyo del Gobierno Federal de vivienda, pero no se vale lo que les están haciendo y si tienen todos los datos y pruebas para poder hacer la denuncia formal”, señaló el mandatario estatal.

Durante el acercamiento con los ciudadanos afectados, Ordaz Coppel se contactó vía telefónica con el Fiscal del Estado para pedirle su intervención en este problema que se ha sucintado en este puerto ubicado en el sur de Sinaloa.

“Fiscal estoy aquí en Teacapán y hay unas familias que las timaron un gandaya, que van y les pide dinero a cambio de acceder a un apoyo de vivienda que dijo el presidente López Obrador, lo cual es falso y lo grave es que han depositado dinero a una cuenta particular, qué se debe hacer para que esta gente tenga justicia”, dijo Ordaz Coppel a través de la línea telefónica al Fiscal.

La respuesta del Fiscal fue la siguiente; “Deben poner la denuncia formal, que nos aporten todas las pruebas que tengan y nosotros damos seguimiento aquí a través de la cuenta a la que se ha depositado, podemos investigar en la Comisión Nacional Bancaria y podemos hacer una serie de instrumentos para tratar de aplicar del delito de fraude, abuso de confianza o cualquier otro delito”.

El fiscal informó que tienen agencias de investigación en la zona sur del Estado, a quienes se les asignará este caso para que se le dé el seguimiento correspondiente.