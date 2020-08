En caso de no realizarse el Carnaval de Mazatlán por Covid-19, el pueblo es el que sale perdiendo dice el Alcalde

Mazatlán, Sinaloa.- El riesgo de no llevarse a cabo el Carnaval es para la ciudad, ya que el ayuntamiento no gana con la realización de la fiesta, señaló el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres antes la posibilidad de que la celebración no se realice a consecuencia de la pandemia de coronavirus que hay en el país.

El edil, aseguró, hasta el momento no cuenta con el monto de la inversión para llevar a cabo la máxima fiesta del puerto, pues el municipio se encuentra en el proceso de planeación de la actividad, que se realizaría del 11 al 16 de febrero del 2021.

Reconoció, para que realicen el festejo es necesario que halla eventos previos como el de la presentación de la convocatoria para las y los candidatos a los reinados, que se hizo el sábado pasado en la sindicatura de Villa Unión.

Se ocupa mucho tiempo de planeación y trabajo previo al carnaval, pues el carnaval no solo son los días de la fiesta en los que se labora, pues antes se tienen que realizar eventos para poder concretar la festividad

alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. Foto: EL DEBATE

Dijo, la administración que preside no cuenta con una “bola de cristal” para saber si el municipio estará liberado de la pandemia en las fechas que se tiene contemplado que se efectúen las fiestas del Rey Momo.

Precisamente, indicó, de permanecer el riesgo de contagios de coronavirus para principios del año entrante, la fiesta no se realizaría ni habría otros días en los que pudiera llevarse a cabo, ya que el periodo ya está registrado.

Benitez Torres, comentó, entre noviembre y enero se tiene contemplado la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, que será gratuita y universal, lo cual sería un factor de posibilidad para que se haga la fiesta.

De no realizarse la celebración carnestolenda, aseveró, el ayuntamiento tendría un ahorro al no registrar inversiones y sería el pueblo quien resultaría perdiendo debido a que no habría circulante de dinero ni de turismo.