En completo abandono están las escuelas rurales de Mazatlán

Sinaloa.- La mayoría de las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de la zona rural de Mazatlán siguen cerradas, sucias y enmontadas. Los maestros están en curso a través de línea.

En un recorrido por las comunidades de El Vainillo, La Tuna, San Francisquito y Loma de Monterrey, se visitaron los planteles de nivel básico y las de Conafe y se pudo constatar que están invadidas de basura, e incluso hay hasta suciedad de ganado, equinos y perros.

Abandono

Eulogia Mendoza dice que da tristeza el abandono de las instituciones y que se mantendrán así ya que los padres tienen miedo de que los niños y jóvenes se contagien de Covid-19.

“En La Tuna, muchas personas se han contagiado del virus y habido muertos”, por ello es que hay miedo, expuso la señora.

Mientras que Rosa Isela Aguilar, de la comunidad Lomas de Monterrey, tiene la escuela frente a su domicilio, pero dice que no va enviar a los niños hasta que bajen los contagios y las escuelas estén listas.

En El Vainillo, los planteles de preescolar y primaria están a unos metros de distancia y lucen sucios. A la entrada hay heces de todo tipo de animales.

Luisa Díaz refiere que los padres aún no deciden si mandan a los niños a la escuela.

En el pueblo hay muchas personas enfermas de coronavirus, ha habido muertos y “no queremos exponer a nuestros niños. Los menores aún no están vacunados y mientras no los protejan, deben estar en casa”.

No obstante, los alumnos dicen que sí quieren ir a las aulas, no desean estudiar ya en línea, expresaron Javier, Lorena y Janette.

Sin dinero

Para habilitar las escuelas se requiere en primer lugar la presencia de maestros, personal de apoyo y de los padres de familia. Asimismo, de recursos, pero el gobierno no ha querido dar dinero, dijo la profesora María Hernández.

Ha pasado más de un año y medio desde que empezó la emergencia sanitaria y los planteles quedaron a merced de los vándalos. No hubo mantenimiento y están muy deteriorados. Es muy difícil poder trabajar así, insisten los padres. En este recorrido por los pueblos, la mayoría de las personas se encuentran encerradas por miedo al virus.

Dicen que había dudas sobre la enfermedad, pero tras registrarse las primeras muertes entendieron, y la mayoría se vacunó y decidió usar cubrebocas.