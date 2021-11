En controvertida sesión de cabildo se aprueban a funcionarios de primer nivel en Escuinapa

Sinaloa.- Con ocho votos a favor y con tres abstenciones de los regidores de oposición se aprobó la propuesta de la alcaldesa Blanca Estela García Sánchez para asignar a los tres funcionarios de primer nivel que estarán al frente de la Secretaría del Ayuntamiento de Escuinapa, Tesorería Municipal y Oficialía Mayor.

Durante los primeros minutos de este 01 de noviembre se efectuó la primera sesión ordinaria de cabildo en donde García Sánchez presentó las propuestas para ocupar los cargos más importante de la administración municipal y que tienen que ser avalados por los integrantes de este cuerpo colegiado.

Luis Alfonso Torres Medina, Víctor Hugo Camacho Millán, y Sofía Adriana Sosa fueron las propuestas impulsadas por la alcaldesa para ocupar la Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería y Oficialía Mayor.

Gabriel Astorga Ceja, regidor del Partido del Trabajo fue el primero en tomar la palabra y expresar su desacuerdo con las propuestas planteadas para ocupar estos cargos públicos que son el eje central del municipio.

"En la lista que nos están mostrando para ocupar los cargos de primer nivel que son la columna vertebral del municipio, veo con sorpresa que no conozco a ninguno, sin embargo a la propuesta de la presidenta considero que tienen un perfil adecuado, sin embargo se requiere que tengan una responsabilidad social con nuestro municipio y estas personas no son originarias del municipio", cuestionó Astorga Cejas.

Ximena Moreno Sánchez, regidora de Movimiento Ciudadano se sumó a la exigencia de porqué no darle oportunidad a personas originarias del municipio, ya que hay ciudadanos preparados para ocupar estos cargos.

"Yo no duda que las personas que hoy nos presenta estén muy bien preparadas y que tengan conocimiento de la función pública, pero quiero decirle que en Escuinapa contamos con grandes mujeres y hombres profesionistas y jóvenes, por qué no darles la oportunidad a personas de nuestro municipio. No tengo el gusto de conocer a estas personas, aunado a que nadie tiene que pasar por la ley que marca que para ocupar un cargo público deben tener mínimo un año de residencia en el municipio", señaló la regidora de Movimiento Ciudadano.

Santiago Lora Oliva, regidor de Morena respaldo la propuesta de la alcaldesa, asegurando que en Escuinapa no hay personas preparadas y que cuando se les ha dado la oportunidad para ocupar estos cargos han quedado mal.

"No hay que apostarle a la gente de aquí del pueblo, porque cuando se les ha dado la oportunidad para ocupar estos cargos han quedado mal, vamos dándole oportunidad y darles el voto de confianza a estas personas que cuentan con la experiencia", comentó durante su participación el regidor Lora Olivas.

La presidenta municipal invitó a los regidores a darle la oportunidad a estas personas que cuentan con la capacidad y profesionalismo para ocupar estos cargos de primer nivel que sin duda serán importantes para que se efectúe de la manera correcta las acciones municipales y evitar caer en responsabilidades administrativas.

"Lo que necesitamos son personas comprometidas que vengan a trabajar con responsabilidad, honestidad y transparencia y les aseguro que no nos van a defraudar porque son personas que tienen solvencia moral y que saben hacer las cosas para no caer en responsabilidades u omisiones", puntualizó la alcaldesa.

Leer más: En su primer día de gobierno, Rocha Moya se reúne con familiares de desaparecidos y colectivos de búsqueda

Finalmente después de hora y media de analizado el punto se sometió a votación a los tres funcionarios, obteniendo ocho votos a favor y tres abstenciones, quedando aprobada la propuesta hecha por la alcaldesa. Por lo que de manera inmediata Torres Medina asumió su cargo y se integró a la sesión, dando lectura a la lista de la integración de las 21 comisiones.