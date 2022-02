En el Quelite, Mazatlán, urge el puente para aumentar la afluencia de visitantes

Los pobladores no están de acuerdo en la instalación de lámparas LED, buscan que se repare el alumbrado público pero con las normales, pues no quieren perder su esencia de áreas rústicas.

Sinaloa.- Habitantes de El Quelite, Mazatlán , solicitan la reparación del puente hacia ese poblado para incrementar la afluencia del turismo. Los vendedores de antojitos, souvenirs y artesanías mencionaron que no ven respuestas claras. Desde el pasado mes de septiembre se ha solicitado ese proyecto pero las autoridades aún no dan una respuesta.

