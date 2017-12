Rosario, Sinaloa.- Conscientes que en estas fechas aumentan los visitantes, los convivios, y por ende también el consumo de alcohol, el departamento de prevención de Seguridad Pública Municipal invita a todos a celebrar estas fiestas en familia, pero con responsabilidad, cuidando a los suyos y no afectando a las personas que los rodean.

Llama a evitar tragedias.

Orlando de Jesús Rentería Ontiveros, encargado del departamento de Vinculación Social y de los programas preventivos en el municipio de Rosario, informó que la campaña promueve los mensajes “No celebremos con balazos sino con abrazos”, “La pirotecnia no es un juego”, pues aunque no se vea como algo grave, en realidad festejar en año nuevo con disparos puede resultar grave y arrebatarle el festejo a las mismas familias rosarenses, por lo que se quiere hacer consciencia y desarraigar estas prácticas dañinas.

También enfatizó que la utilización de pirotecnia también puede causar una desgracia, de ahí la decisión de trabajar con un fuerte operativo en la ciudad, las sindicaturas y comunidades más grandes.

Mensaje preventivo

Comunicó que ya empezó desde hace dos días con la difusión de este mensaje preventivo por medio de las redes sociales, pero para que llegue a más personas, ayer se inició con la instalación de 20 pósters en lugares estratégicos y una lona en la zona conocida como La Chalata.

En el Rosario piden tranquilidad durante las fiestas. FOTO: Pedro Quintero

Posteriormente se iniciará la repartición de más de 2000 mil trípticos en cruceros y lugares concurridos. Para esto se organizará una campaña permanente en este mes, que será apoyada por Protección Civil, Policía Municipal, Tránsito y personal del DIF para repartirlos también en las plazas y mercado.

Se realizarán revisiones por la venta de pirotecnia

Rentería Ontiveros advirtió que se estarán realizando revisiones constantes a los negocios para ver que todo esté en regla y que no se esté vendiendo algún tipo de pirotecnia prohibida. Si se detecta a alguien, se le multará fuertemente y será detenido, por lo que animó a los que venden estos artículos a no arriesgarse y limitarse a vender los que sí están permitidos, como luces y otro tipo de pirotecnia que no es peligrosa.

“Les pido que hagan conciencia (vendedores de pirotecnia), que vean que no solo está lo de la ganancia económica, porque a ellos no les gustaría que sus hijos resultaran afectados por algún tipo de cohete que pueden incluso despedazar las manos, o pirotecnia que pueda dañar la vista o cualquier parte del cuerpo. Que piensen en ello, en su familia, que tampoco les gustaría que les pasara”, expresó.