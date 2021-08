En el olvido se sienten los vecinos de Casa Redonda en Mazatlán

Sinaloa.- En el olvido se sienten los habitantes de la colonia Casa Redonda, en Mazatlán. Aseguran que tienen diversas necesidades, pero las autoridades no visitan el asentamiento ni atienden ninguna de las peticiones. Los vecinos comentaron que uno de los tantos problemas que abundan en su colonia es que los drenajes se tapan constantemente y aunque reportan a Jumapam, no los reparan.

En la calle Privada Teacapán, los colonos comentaron que tienen más de tres años que solicitaron la pavimentación, pero hasta ayer no habían atendido la solicitud.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Más de 29 familias son afectados con la falta de pavimentación. Alicia Resgas, vecina de la mencionada calle, señaló que urge la pavimentación porque en la temporada de lluvias, el lugar se vuelve una enorme laguna. Hay vehículos que no pasan por la zona, sobre todo los pequeños, o buscan otra opción de paso.

Leer más: Saturación hospitalaria por Covid-19 causa desesperación en Mazatlán

“Y eso no es nada, si ahorita está fea la calle, no me quiero imaginar cuando llueva mucho, se vuelve un cochinero y no podemos pasar porque se convierte en una alberca. Ya sabemos que en esos días no podemos ni salir a la calle. ”, expresó Alicia Resgas.

Anula boletas de la Consulta Popular y se enoja cuando lo descubren

Síguenos en