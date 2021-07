En la zona rural de Mazatlán crece el temor ante el Covid-19

Sinaloa.- Aumenta el temor por el Covid-19 en las comunidades rurales de Mazatlán.

El director de Evaluación y Enlace Rural, Jesús Antonio Ramírez Patiño, informó que los habitantes de las comunidades de El Walamo, Barrón, El Aguaje de Costilla, Caleritas, entre otras poblaciones, se aíslan para evitar un contagio del Covid-19.

En la sindicatura de Villa Unión se tienen casos activos. Inclusive hay familias de la referida comunidad que acampan en el hospital general Martiniano Carvajal pues tienen familiares internados a causa del coronavirus.

“Está tranquilo todo, pero sí tienen más miedo que el año anterior porque esta cepa viene más pesadita. La gente mayor es la que está resguardada, los jóvenes andan sueltos, no tienen miedo porque no les ha llegado”, expresó Jesús Antonio Ramírez.

Leer más: Mazatlán encabeza la incidencia de recuperados y muertes por Covid-19

El funcionario reveló que se les ha solicitado a todas las familias que acaten las medidas sanitarias de manera preventiva.

Incluso, algunos comisarios dan la indicación de que todos los pobladores deben de usar el cubrebocas cuando van a las tiendas o salen a las calles.

Hasta ayer, en la zona rural de Mazatlán no se tenía permiso para realizar eventos o fiestas tradicionales. Si la Dirección detecta un evento, puede suspenderlo. “Ya que vengan a pedir permiso (a Oficialía Mayor), se les va a cancelar”, dijo.

En el caso del transporte de las comunidades, se desinfectan a la altura del aeropuerto.

Los mismos transportistas comentan que pocas personas viajan a Mazatlán debido al aumento de contagios.

Leer más: Sufren por falta de agua en el campo pesquero Yameto, Navolato

Hasta ayer no se había reportado ningún fallecimiento a causa del Covid-19 en la zona rural de Mazatlán.

El director de Enlace Rural reveló que en las comunidades se tienen diversas peticiones, como reparación de alumbrado público, rehabilitación de caminos y raspado de los estadios.

La historia de los niños indígenas que 'Anne with an E' no terminó de contar