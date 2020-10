En tres días se agota vacuna para prevenir la influenza en Escuinapa

Escuinapa.- Después de que autoridades de salud anunciaron el arranque de la campaña de vacunación contra la influenza el 19 de octubre, solo bastaron tres días para que las dosis enviadas al Centro de Salud se agotaran, informó Alba Patricia Bustamante Campos.

La directora del Centro de Salud de Escuinapa en entrevista expresó con agrado que los escuinapenses han respondido muy favorablemente a la campaña de vacunación para prevenir la influenza, ya que tuvo una alta demanda para su aplicación, lo que favorece a las instituciones de salud en el municipio.

“Gracias a Dios hubo una alta demanda de la población que antes se negaba a aplicarla, ahora han respondido de manera muy satisfactoria, la verdad que los pacientes acudieron a vacunarse, la demanda fue bastante alta, superó nuestras expectativas, ya que solo en tres días se agotaron las dosis que nos llegaron al Centro de Salud”, expresó Bustamante Campos.

Añadió que “El que la población esté respondiendo a la aplicación de la vacuna de influenza es muy benéfico para la Secretaría de Salud, ya que evita que se saturen las instituciones de salud. Esto nos indica que la gente ha tomado conciencia de realizar medidas de prevención a esta enfermedad, y a otras como covid-19 y dengue”.

Mencionó que debido a la alta demanda, en estos momentos no se tiene vacunas contra la influenza, pero esto no quiere decir que ya no vayan a surtir, está por llegar un nuevo embarque en los próximos días, ya que se espera la campaña concluya a finales del mes de diciembre, específicamente el día 31.

Bustamante Campos dijo que actualmente se realiza la Jornada Nacional de Salud Pública que incluyó la campaña de vacunación

Explicó que las dosis de vacunas fueron distribuidas en los centros de salud rural de Teacapán, Palmito del Verde y La Concha, solo en Cristo Rey no se pudo hacer llegar a la unidad de salud, ya que el personal no está laborando al ser personal vulnerable a contagios de covid-19, pero se envió personal a campo para su aplicación.

Hay desabasto en vacunas del tétano y para prevenir la tuberculosis

Desde hace varios meses que la población se mantiene a la espera para la aplicación de vacunas para prevenir el tétano y la tuberculosis.

“La vacuna del tétano hay desabasto, pero no porque la Secretaría de Salud no la quiera adquirir, es porque no se está produciendo por alguna razón, al igual que la BCG (para prevenir la tuberculosis) hay desabasto a nivel mundial, no sé qué ha pasado si hay problemas para su producción”, explicó la directora del Centro de Salud.

Comentó que hay personas en espera de su aplicación, ya que es muy importante prevenir estas enfermedades, por eso está indicada su aplicación, pero se tiene que esperar y reforzar el resto de cuadros básicos de vacunas.