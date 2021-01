En un ambiente de fiesta y algarabía reciben a Mario Zamora en el sur de Sinaloa

Escuinapa.- Con música de banda, una gran algarabía en la militancia y con auditorios abarrotados fue recibido el precandidato a la gubernatura por la alianza Va por Sinaloa en el sur del estado en donde se reunió con militancia del PRI, PAN y PRD.

El auditorio del Comité Municipal del PRI en Escuinapa fue la sede en donde arribó el precandidato por la alianza Va por Sinaloa, alrededor de las 10:00 horas, espacio que fue abarrotado por la militancia priista sin importar las restricciones que existen por la emergencia sanitaria, por Covid-19.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Dentro de la militancia que arribó al evento acudieron ex presidentes municipales, líderes de las diferentes organizaciones y hasta funcionarios estatales, como la recaudadora de rentas, Fernanda Oceguera Burques, que se encontraba en horario laboral y acudió a este evento político.

Mario Zamora en su participación agradeció a los asistentes por su presencia y apoyo, a quienes les pidió su confianza para salir a la calle a abanderar su camino a la gubernatura, ya que su hoja de vida lo respalda, al ser una persona honesta y sin escándalos que puedan señalar sus adversarios políticos.

Muchos habitantes estuvieron presentes en la llegada de Mario Zamora. EL DEBATE

“Hay gente que no me conoce, yo puedo salir a la calle y verlos a la cara, he tenido muchos puestos en donde hay dinero y no hay un solo señalamiento o escándalo que haya salido en las noticias que diga que robe o que le pedí dinero a alguien, tengo la conciencia tranquila y ahí está mi hoja de vida, la pública y la privada, lo digo abiertamente soy mandilón, puedo ver a los ojos a mi esposa y si esto bien en casa puedo salir fuera y poner mi hoja de vida, no sientan pena, no soy rata, no soy tranza y no soy flojo, pueden salir con confianza a la calle y nadie podrá reclamarles nada”, expresó el precandidato a la gubernatura por la alianza Va por Sinaloa.

Comentó que en esta campaña será muy difícil por el tema de la pandemia, por lo que harán uso de las plataformas digitales, por lo que les solicito de su apoyo para difundir la información en sus redes sociales.

La gira del precandidato continuó en el municipio de El Rosario, en el auditorio de un conocido hotel se reunieron militantes del PRI, PAN y PRD, de igual manera el espacio fue abarrotado por los asistentes a este evento político.

Manuel Antonio Pineda Domínguez, presidente municipal de El Rosario fue el encargado de dar la bienvenida a Zamora Gastèlum, pese a estar en horario laboral.

“Estamos apoyando a un hombre con una trayectoria, muy importante dentro de la vida política de Sinaloa, un hombre que conozco y sigo su trayectoria desde hace años, puedo decirles que con mucho mérito ha obtenido esta candidatura y que muy seguro estoy que vamos a retener la gubernatura en el estado, porque es un hombre que conoce el campo, sabe cómo están golpeados los agricultores, los pescadores, los ganaderos y como han desaparecido muchos organismos que ayudaban a la sociedad”, expresó durante su participación el alcalde de El Rosario.

Finalizó su participación diciendo; “Por eso Mario te recibimos en el PAN con las puertas abiertas, no le damos un cheque en blanco a nadie, pero si confiamos en que vas a gobernar junto a los principios de Acción Nacional, sabemos de tu capacidad por eso te abrimos las puertas, te arropamos, te impulsamos y el día de hoy te digo, vamos a entregarte ganado el sur de Sinaloa”.