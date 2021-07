En un lapso de 24 horas mueren 11 pacientes por Covid-19 en Hospital General de Escuinapa

Sinaloa.- De manera histórica en un lapso de 24 horas en el área Covid-19 del Hospital General de Escuinapa se registró la muerte de 11 personas que registraron complicaciones en su salud por Covid-19, informó Francisco Javier Prado Yuriar.

El director del Hospital General de Escuinapa, Sinaloa, lamentó ser portador de estas noticias, que ha generado tanto dolor en la población escuinapense, ya que fue el miércoles pasado cuando en un lapso de 24 horas fallecieron 11 pacientes.

Lamentablemente el miércoles pasado en un lapso de 24 horas tuvimos 11 personas fallecidas, de todas las edades jóvenes y adultos. Lo que ha pasado es que cuando llegan al hospital vienen muy complicados y es muy difícil sacarlos adelante, Las edades de las personas que han fallecido van de los 26 a los 60 y tantos años”, expresó con gran pesar el director del nosocomio.

Mencionó que hasta la tarde del viernes se tenían internados a 18 pacientes y han ingresado dos más, sumando 20 personas internadas en el área Covid-19, esperan poderlos sacar adelante y que no se complique su salud en las próximas horas.

Yuriar Prado dijo que en las atenciones médicas que se brindaron durante la semana en el hospital general de Escuinapa se detectó a una bebé de siete meses, que acudió por otros problemas de salud, pero al hacerle la prueba resultó positiva a Covid-19.

“Una bebé de siete meses fue traída a la consulta por otros problemas de salud, no por Covid-19, pero por todo lo que conlleva la pandemia se le hizo su prueba Covid-19 y salió positiva, afortunadamente la niña no presentaba problemas respiratorios, traía saturación de 98-99, sin datos de gravedad por Covid-19, pero sí presentaba problemas de una probable meningitis”, relató.

Informó que la bebé fue trasladada al Hospital Pediátrico de Culiacán el jueves y ya es atendida en la capital del estado, en donde se confirmó que padece meningitis, por lo que inició con su tratamiento de manera inmediata, ya que esta enfermedad puede ser mortal en bebés.

Enfatizó que durante la tercera ola de contagios es la primera bebé o infante que resulta positiva y que es atendida en el hospital general de Escuinapa.

“Afortunadamente no tenemos conocimiento que haya niños que hayan fallecido por Covid-19, sí ha habido casos en otros estados, pero aquí en nuestro municipio no hasta este momento”, indicó.

Ante esta situación que se está viviendo hizo hincapié en la población de que en sus casas no reciban visitas, no salgan a la calle y si lo hacen protéjanse. No tomen el tema del covid-19 a la ligera.

Las recomendaciones para una persona que empieza a sentir síntomas de Covid-19 lo principal es realizarse la prueba, y en caso de haber contraído la enfermedad empezar de inmediato el tratamiento, ya que entre más pronto se inicie mejores resultados obtendrán. Y si presentan falta de aire de inmediato tienen que acudir al hospital, para una atención más especializada.

