Encuentra doña Martha un alivio a su sufrimiento

Mazatlán, Sinaloa.- Con problemas en su hígado, un hijo enfermo y el litigio de su casa, el alcalde la apoya y le asegura que no está sola.

Una caída le ha ocasionado serios problemas de salud a doña Martha Alicia Cruz. Necesitada, llegó al Ayuntamiento para ver si por casualidad encontraba al alcalde. Y lo encontró.

El presidente municipal le estrechó su mano y la abrazó. Se sentaron y platicaron como si se conocieran de años. Ella, ya con 69 años, le contó que tuvo una caída y su hígado resultó dañado. Su panza se hinchó y requiere de un estudio médico, una endoscopía.

Pasaron los minutos. Doña Martha abrió su corazón para decirle que la vida le ha puesto pruebas muy difíciles: un hijo enfermo del que se hace cargo con amor, pese a las dificultades económicas que enfrenta día con día al estar sola, y para terminar, un litigio por el que puede perder su casa en el infonavit Jabalíes.

En ése encuentro los hechos hablaron por sí mismo. El alcalde ayudó a doña Martha económicamente, lo que la conmovió hasta las lágrimas, y se comprometió a apoyarla en el litigio de su vivienda.

“Se portó maravillosamente bien, me dio un apoyo para mi endoscopía, y me dijo que además me seguirá ayudando. Me atreví a venir con él porque me da mucha confianza, es una persona amistosa y de buen corazón”, expresó.

El presidente municipal llamó a la voluntad de los ciudadanos que quieran apoyar a doña Martha, a comunicarse con ella al teléfono celular 6692146138.

“Imagínense, pónganse en su lugar, su mayor preocupación es no morirse para no dejar desamparado a su hijo enfermo”, dijo.