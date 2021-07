Endurecen medidas ante brote de Covid-19 en San Ignacio

San Ignacio, Sinaloa.- A partir de ya, las medidas para frenar la propagación del Covid-19 en el municipio de San Ignacio, se están aplicando, coordinadamente con Seguridad Pública, Protección Civil y Ayuntamiento, esto ante el alarmante número de casos de personas infectadas, que supera la primera y segunda ola.

El alcalde Iván Báez Martínez, señaló que como medida preventiva se están realizando pruebas gratuitas de Covid-19, en los Centros de Salud de San Ignacio y Coyotitán, estas completamente gratis por parte del Ayuntamiento, y dijo agradecer al Secretario de Salud de Sinaloa, Efrén Torres Encinas, por su apoyo, así como a la directora de los Centros de Salud en San Ignacio, Perla del Mar Barrón Domínguez por su disponibilidad para la realización de dichas pruebas de las cuales se han realizado cerca de 200.

Indicó que la finalidad de realizar esta campaña es porque muchas personas no cuentan con los recursos económicos suficientes y su salud empeora al no saber que están contagiados, y no reciben su tratamiento a tiempo.

"Se tiene un registro real de casos, porque son los que han ido a realizarse la prueba al los Centros de Salud, pero también hay quienes tienen el virus y no lo saben, por eso exhorto a la ciudadanía a que acuda, a que aproveche está oportunidad que es gratuita, hay que detectar a tiempo está enfermedad para poder salvar vidas" expresó el edil.

Además añadió que como medida, se está prohibiendo todo tipo de eventos masivos y que el Ayuntamiento no está otorgando permisos para la realización de los mismo.

Dijo hacer un llamado a los ciudadanos a acatar las medidas de prevención como es el uso del cubrebocas, la utilización del gel antibacterial, la sana distancia, pero sobre todo los invitó a no salir de sus casas a menos que sea necesario, pues de antemano sabe que la mayoría tiene que salir a buscar el sustento para sus familias, y que tienen que tomar las medidas necesarias.

Además fue muy enérgico al pedir a la gente de otras ciudades o municipios a no visitar San Ignacio, al menos hasta que pase la emergencia sanitaria, esto por el bien de todos.

"Estamos viviendo momentos cruciales con la ola de contagios, hoy más que nunca debemos redoblar esfuerzos, acatar las medidas establecidas por el Sector Salud, nosotros como gobierno estamos haciendo lo nuestro, por lo que ocupamos de la ciudadanía, que también pongan su parte, así unidos podremos salir de esta situación que nos mantiene temerosos y nos obliga hoy más que nunca a no bajar la guardia, debemos cuidarnos y cuidar a los demás" puntualizó Báez Martínez.

