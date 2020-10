Enrique Ángel primer sinaloense en ser nominado al Premio “Internacional Children's Peace Prize 2020”

Mazatlán.- Enrique Ángel Figueroa Salazar, niño DIFusor 2019 del DIF Sinaloa, se convirtió en el primer sinaloense en ser nominado al Premio “Internacional Children's Peace Prize 2020”, por su labor de promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes en escuelas de alto nivel de marginación.

Este viernes, la presidenta de DIF Sinaloa, Rosy Fuentes felicitó a Enrique Ángel por su nominación a un premio de importancia a nivel mundial.

Desde hace 16 años la Fundación KidsRights con sede en Ámsterdam , Holanda, otorga anualmente el premio “Internacional Children´s Peace Prize 2020” a un ganador por su esfuerzo en la promoción de los derechos de los niñas y niños, y la mejorar la situación de los más vulnerables.

"Este importante premio lo han recibido personalidades como Malala en 2013 y Greta Thunberg en 2019. En un comunicado la Fundación señaló que en esta ocasión son 142 nominados de 42 países diferentes para el Premio Internacional de la Paz Infantil 2020, donde hay cuatro niños mexicanos, entre ellos el joven sinaloense", indica el comunicado del DIF Sinaloa.

Rosy Fuentes de Ordaz manifestó sentirse muy orgullosa de todo lo que ha realizado el joven, “nuestro niño DIFusor hace tiempo ha estado participando en convocatorias defendiendo los Derechos de los Niños, Niñas Adolescentes, en este importante premio hay cuatro niños mexicanos, de los cuales uno es sinaloense y es él, le deseamos mucha suerte para noviembre”.

Por su parte, Enrique Ángel expresó que su vida dio un giro totalmente nuevo al ser ganador del concurso realizado por DIF Sinaloa como niño DIFusor 2019, “se puede decir que en el 2019 era un joven con una vida normal y a partir de que fui DIFusor, he vivido muchas experiencias y muchos aprendizajes los que he adquirido, simplemente ha sido lo mejor que me ha pasado”.

El joven mazatleco, forma parte de la Red de Corresponsales Infantiles y Adolescentes (CORIA), la cual se integra por 23 niños, niñas y adolescentes de los países de Canadá, Colombia, México, Paraguay, Trinidad y Tobago y Uruguay.

En el 2019, representó a México en el tercer foro Panamericano de Niñas, Niños y Adolescentes y Vigésimo Segundo Congreso Panamericano 2019 en Cartagena, Colombia, apoyado por DIF Sinaloa.

También ha participado en importantes campañas organizadas por DIF Nacional, Estatal y municipal, como son: “Contra la Trata de Personas”, “Prevención del Trabajo Infantil”, “Las Niñas y los Niños No Se Tocan”.

A finales de octubre, los tres finalistas serán anunciados por el ganador del Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu y el 13 de noviembre, se dará a conocer el ganador a través de una ceremonia que estará disponible en línea en todo el mundo.

El ganador recibe la estatuilla 'Nkosi', que muestra cómo un niño pone el mundo en movimiento. Esta estatuilla diseñada por Inge Ikink y lleva el nombre del primer ganador, Nkosi Johnson. El ganador también recibe una beca de estudio y atención, así como una plataforma mundial para promover sus ideales y causas en beneficio de los derechos del niño.