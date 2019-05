Enrique Patrón de Rueda no se hará cargo de Camerata Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- El alcalde de esta ciudad, Luis Guillermo Benítez, en rueda de prensa ofrecida la mañana de ayer en Casa Haas, confirmó el despido del director de la Camerata Mazatlán, Pércival Álvarez.

Comentó que esto se da luego de haber recibido una serie de denuncias en contra del ahora exdirector. En la reunión con los medios, el mandatario estuvo acompañado de Marsol Quiñónez Castro, directora de Cultura; Juan Manuel Flores Vázquez, director del Centro Municipal de Artes, y Alonso Guerra García.

Los despidos

Indicó que no daría detalles, pero actualmente hay una investigación contra Álvarez. Benítez Torres agregó que el maestro Enrique Patrón de Rueda estará al frente de la Camerata para sacar adelante los eventos que están en puerta, mientras se designa a otra persona.

La directora del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Marsol Quiñónez, invitó a los interesados a ser directores de la Camerata a acercarse a la oficina de Cultura. Dijo que están analizando perfiles para elegir a la persona más preparada para este cargo.

Pércival Álvarez. Foto: EL DEBATE

“El maestro fue dado de baja; no voy a decir particularidades; hay múltiples señalamientos contra ese maestro de alumnos y compañeros de trabajo. Hay un expediente armado por ese tipo de señalamientos que no voy a hacer públicos, que serán tratados por la vía que deben ser tratados.

Es un expediente con pruebas y señalamientos. Esa es parte de la razón por la que deja de colaborar en la Camerata”, dijo el alcalde de Mazatlán.

El mandatario reconoció la capacidad artística de Álvarez, pero refiere que hay señalizaciones que no puede dejar pasar por alto. “Requerimos de calidad moral.”

También habló de Linda Chang, directora artística de Cultura. Indicó que desconoce en qué lugar será reubicada.

En otro tema, el mandatario refiere que está en puerta un convenio para que Cultura Municipal esté a cargo del teatro Antonio Haas. “Esto lleva un tiempo por los cambios que se han venido haciendo nacionalmente respecto a los directivos del Seguro Social. Se busca rescatar este espacio cultural para que se realicen más eventos en él.”

Confusión

Más tarde, ante el anuncio de que ocuparía el cargo que ostentaba hasta ayer Álvarez, el maestro Enrique Patrón, en entrevista con el periódico EL DEBATE, refirió que la información o el discurso no fue claro o se interpretó mal, ya que a él no le han ofrecido el referido puesto, ni cree aceptarlo.

“Hubo una confusión al momento de anunciar, porque yo no me haré cargo de la Camerata Mazatlán temporalmente, solamente ayudaré con el concierto del próximo miércoles que tenía programado el maestro Pércival y eso es todo. A mí no me han ofrecido ningún puesto de director de la Camerata, ni tampoco lo creo aceptar”, comentó el director egresado de la London Opera Center y la Royal Academy of Music.

El artista, que ha dirigido a figuras de la ópera como Plácido Domingo, Gilda Cruz-Romo, Ramón Vargas, Fernando de la Mora y Rolando Villazón, entre otros, explicó que solamente sacará la casta por el concierto del miércoles 22 de mayo, en el teatro Ángela Peralta, en el marco del Congreso anual Amdetur-Asociación Mexicana de Desarrollo Turístico, AC, un espectáculo de carácter privado, del que estaría al frente Álvarez .

En cuanto a las presentaciones del 28 y 29 de mayo de Madama Butterfly, explica: “No estoy tirando tierra contra nadie, ni nada; a mí me pidió el Instituto de Cultura ayuda nada más para sacar adelante el concierto del miércoles próximo y eso es todo. Y el concierto de Madama Butterfly para niños yo lo tenía desde hace meses programado, está dentro de mis compromisos asumidos”.

Respecto a su negativa de quedarse al frente de la Camerata Mazatlán en caso de que le ofrecieran el puesto, Patrón respondió: “Mi carrera no me da los tiempos para dedicarle el tiempo que necesitan la Camerata y el Coro Guillermo Sarabia. Además, soy alérgico a los puestos políticos”.