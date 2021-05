Entre ataques, promesas y pocas propuestas, debaten por la alcaldía de Mazatlán

Sinaloa.- La basura, el abandono del puerto y los ataques entre los candidatos punteros son los temas que predominaron durante el debate de candidatos a la presidente municipal de Mazatlán, que organizó el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), en el que participaron Diana Jael García Sosa, del Partido del Trabajo; Judith Villa Rodríguez, del PES; Fernando Pucheta Sánchez, de la alianza Va por Sinaloa (PAN, PRI y PRD); Luis Guillermo Benítez Torres, de la alianza PAS-Morena; Martín Heredia Lizárraga, de Movimiento Ciudadano, y Samuel Lizárraga Camacho, de Fuerza por México.

Acusaciones

Durante casi una hora del debate se priorizaron los ataques, principalmente entre “El Químico” y Pucheta. Ambos se acusaron del poco trabajo que realizaron al ser presidentes. Benítez le dijo que quería llegar al gobierno “para mantenerse en la farándula”, mientras que Fernando le contestó que “su estado natural es el alcohol”.

A su vez, el aspirante de Movimiento Ciudadano se fue contra los exediles y expresó que al llegar al gobierno “los lanzará de candidatos a rey de la alegría”.

La candidata Villa Rodríguez, del PES, le pidió a Heredia respeto, pues eran seis los contendientes.

Asimismo, prometió que al llegar al gobierno, “nada se hará en lo oscurito”, ni adquisición de camionetas lujosas, viajes onerosos e improductivos, así como todos aquellos excesos cometidos por los anteriores gobiernos municipales.

Samuel Lizárraga, de Fuerza por México, aseguró que las propuestas de sus contendientes no son viables y prometió que con la formación que él tiene impulsará a Mazatlán.

La candidata del PT, Diana García, aseguró que atenderá el rezago en pavimentación, alumbrado y seguridad, propuestas que se abordaron muy brevemente entre todos los aspirantes a gobernar el municipio de Mazatlán.

Partido del Trabajo, Diana Jael García Sosa

Acercamiento y demanda

Me he dedicado a lo largo de la campaña a recibir personalmente las atenciones de la gente. Las principales peticiones que me hacen son los servicios públicos, la seguridad pública y la falta de obra pública. Y para esto, nosotros implementaremos en servicio público la adquisición de 36 camiones recolectores de basura, además de reorganizar las rutas y dos barredoras que vienen a reforzar el trabajo que hay en la ciudad.

Primeras acciones

Para el alumbrado público, vamos a dividir la sección de Mazatlán en tres sectores, ya que de esta forma lograremos mejores tiempos, respuesta a la ciudadanía y la mayor eficiencia, sobre todo en el alumbrado público, que llega a todos lados, a cada sector, a cada asentamiento y a cada colonia. Por lo que las 24 mil lámparas que ya hay existentes en la zona rural y las 8 mil que hay en las sindicaturas funcionen al 100 por ciento, en optimas condiciones. De acuerdo con los servicios de agua y drenaje, queremos garantizar que un servicio tan básico y primordial llegue a cada vivienda del puerto.

Calles y seguridad

Con el monto de 200 millones de pesos para obra pública que trabajaremos en pavimentación, agua potable y electrificación, todas las colonias populares mejorarán sus condiciones de vida. Para seguridad pública tendremos la adquisición de 80 patrullas bien equipadas. Pero no solo eso, pues necesitamos policías bien capacitados, limpios, honestos, ordenados y no contaminados, los cuales se dedicarán a combatir el crimen, el robo organizado y el robo a casa-habitación.

Partido Encuentro Solidario, Judith Villa Rodríguez

Se requiere un verdadero cambio

Mazatlán requiere urgentemente un gobierno honesto, transparente, con la capacidad, sensibilidad y firmeza necesaria para iniciar el camino hacia un mejor futuro. Algo que solo una mujer preparada y fuerte puede darle, por lo que Mazatlán necesita de un gobierno humano, cercano a la gente, comprometido con las causas de las mujeres y los hombres que luchan día a día por sus familias para sacarlas adelante.

Evitar compras innecesarias

Es necesario que los ciudadanos recuerden el rezago generado por gobiernos anteriores para que llenos de valor y coraje salgan a votar por una opción diferente.

En mi gobierno nunca más habrá negocios millonarios que beneficien a unos cuantos, no más compras dudosas de terrenos para panteones, ni acuerdos en lo oscurito, por lo que se acabaron las camionetas lujosas, así como los viajes onerosos e improductivos y todos aquellos excesos cometidos por quienes han sido gobierno, y ahora hay que darle la bienvenida a un gobierno ciudadano, responsable y que rinde cuentas.

Las propuestas

Habrá transparencia en el cobro por el derecho de piso a través de dispositivos electrónicos, algo que ningún gobierno municipal se ha atrevido hacer, por lo que no permitiremos que siga siendo la caja chica del presidente municipal. Urge un municipio seguro, con más policías mejor pagados y equipados, con más capacitación, para recuperar la credibilidad y confianza de los cuerpos policiacos. La seguridad incluye a los bomberos, quienes deben ser incorporados al municipio.

Partido Fuerza por México, Samuel Lizárraga Camacho

Hay un rezago en atenciones

El manejo de los recursos públicos es una gran responsabilidad, pero también requiere de una excelente administración, sobre todo de una transparencia en el manejo del dinero del pueblo, lo cual es importante, ya que en los recorridos por los poblados y el platicar con representantes de los diversos sectores económicos, nos damos cuenta de las diversas demandas que hay, que no son de ahorita, sino de otras administraciones .

Los principales problemas

El proyecto de Mazatlán requiere mejorar, pues entre las problemáticas en las que se encuentra está el drenaje, el alumbrado público, el ambulantaje, el comercio informal, la pavimentación de calles, la recolección de la basura, además de otros tipos de problemas, como el agua potable, la seguridad pública, la carencia de dispensarios médicos en las comunidades, que orilla a la gente de las rancherías a recorrer largas distancias para tener una salud a medias; para poder llegar a Mazatlán, cuyo sistema de salud se encuentra saturado derivado de la pandemia y de la demanda constante de los servicios que solicita la población..

Otras áreas importantes

Queremos que a Mazatlán le vaya bien. Tenemos otras áreas que son muy importantes y que deben ser atendidas, como es la agricultura, la ganadería, el comercio, el turismo, las cuales deben ser trabajadas eficazmente.

Los ayuntamientos hasta hoy no tienen un indicador de medición, no tienen transparencia, no tienen un sistema de calidad, un sistema para poder mejorar, por lo que debe haber una ingeniería de proceso para medir a través de la transparencia y la rendición de cuentas.

PRI, PAN y PRD, Fernando Pucheta Sánchez

Gobierno cercano

El candidato por la alianza Va por Sinaloa (PRI, PAN y PRD) a la presidencia municipal por Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez, durante el debate que realizó el IEES expuso que su gobierno “será muy cercano a la ciudadanía, donde se dará prioridad a la obra pública, realizando más pavimentación sin ningún costo para la ciudadanía. Atenderé el tema de la sustitución de la red de drenaje en zonas que ya no resisten.

Al asumir el gobierno el 1 de noviembre, abriré algunos servicios de salud a la población. Durante mi gestión se construirá el panteón municipal que urge”.

Impulso

Los recursos que se usaban para la promoción del presidente se irán a promocionar el puerto de Mazatlán. Voy a impulsar y dar autonomía al Implan, que tendrá especialistas en la materia que trabajarán por un desarrollo ordenado en el municipio de Mazatlán.

Asimismo, atenderé el serio problema de vialidad en la ciudad durante gran parte del día y debe atenderse de inmediato. “Durante mi gestión voy a sacar de la Jumapam a los familiares del ‘Químico’ y de Peña Chico, para que entren trabajadores con perfil que se requiere para sanear a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, que ha ensuciado el gobierno de Benítez Torres”.

Voto

“Este 6 de junio, todos los mazatlecos debemos salir a votar, y la mejor opción el puerto es la alianza Va por Sinaloa, PAN, PRI y PRD, invitó Fernando Pucheta Sánchez.

Movimiento Ciudadano, Martín Heredia Lizárraga

Necesidades urgentes

El aspirante a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano, Martín Heredia Lizárraga, durante su participación en el debate dijo: “Mi gobierno va sacar a Mazatlán del abandono en que se encuentra, así lo han dejado dos de los expresidentes que hoy están buscando el voto. Mazatlán está inundada de basura, la recolección de los desechos es un problema que se ha acentuado en gran parte del municipio y esto se va atender de inmediato”.

Ejes de trabajo

Agregó que el plan de trabajo para estos tres años de gobierno se sustenta en la transparencia, en ser un gobierno facilitador para los ciudadanos y sectores productivos, de buen trato para todos, “y no como ha ocurrido con los dos candidatos, ‘El Químico’ y Pucheta, que ya fueron presidentes y no tienen cara ni las credenciales para pedir el voto, por ello se resisten a hacer recorrido casa por casa. También haré las gestiones para regularizar de viviendas a familias que tiene varias décadas sin tener sus escrituras. Más del 20 por ciento del presupuesto se destinará para obra en las colonias y se harán las que los ciudadanos soliciten”.

Invitación

Exhortó a que este 6 de junio salgan a votar para transformar Mazatlán. “Y la mejor opción para darle el impulso que se requiere el puerto es por el por Movimiento Ciudadano, vota naranja”, pidió Martín Hererdia a los ciudadanos.

PAS-Morena, Luis Guillermo Benítez Torres

Continuidad

El candidato común de PAS-Morena a la presidencia por Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, en el debate que realizó el IEES, resaltó que su gobierno le dará continuidad a la obra social, con prioridad a la pavimentación, alumbrado y agua potable.

“La principal actividad de Mazatlán es el turismo y mi gobierno seguirá trabajando para convertir a este destino de playa en el mejor del país. Asimismo, para traer más inversión, como ocurrió el año pasado, que aún con la pandemia, el desarrollo siguió. Esto favorece a los habitantes ya que mantiene y se crean más empleos directos e indirectos.”

Proyecto

“Mi plan de trabajo está muy bien planeado para atender a todos los sectores del municipio y poder seguir con el desarrollo de Mazatlán, no ocurrencias como lo hizo el candidato que ya fue gobierno y no tiene solvencia para regresar y pedir el voto a los ciudadanos.

Además, enfrenté varios procesos por obras que se cobró y no se hicieron. Asimismo, la compra del terreno para la construcción del panteón, y que es un predio que no cumple con la que marca la normatividad”.

Exhorto

“Es importante que unidos todos, no permitamos que llegue el Prian al gobierno de Mazatlán, el estado y todo el país. El cambio y la transformación de México solo se puede lograr con el Movimiento de Renovación Nacional y Partido Sinaloense”, reiteró Luis Guillermo Benítez Torres, quien pidió a la población salir a votar el 6 de junio.