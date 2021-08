Entre carencias viven en Ampliación Bugambilias, en Mazatlán

Sinaloa.- En precarias condiciones viven los vecinos de la Ampliación Bugambilias, en Mazatlán. Los habitantes sufren ante las altas temperaturas y con las lluvias que se han registrado en la ciudad.

Se sienten olvidados

Mónica Elena Camarero, vecina del lugar, dijo que todos los habitantes se sienten olvidados de las autoridades.

Mónica Elena no tiene abanicos que puedan ayudar a mitigar el calor. Además, sus láminas son viejas y no la pueden cubrir de las lluvias.

“Vivo entre charcos porque se me metió el agua. No soporto el calor porque tampoco tengo un abanico. Ya pedimos apoyo al gobierno pero no nos dan respuesta”, expresó Mónica Elena Camarero.

Las carencias

Aída Reyes, locataria de un abarrotes y vecina por más de 14 años del lugar, expuso las necesidades que se tienen, principalmente la plaga de mosquitos. Temen un brote de dengue.

También falta ayuda por lo menos en láminas. Las familia aún no cuentan con un medidor propio, tienen el servicio de electricidad y agua potable como colectivo.

Según Aída, tuvieron que cooperarse entre las más de 28 familias para comprar un cable de más de 10 mil pesos, pues no tenían un buen servicio, les bajaba la intensidad casi todo el día.

Los Datos

Riesgos

Según los vecinos, siguen con el riesgo de ser desalojados de sus hogares. Aseguran que viven intranquilos pues en cualquier momento los pueden sacar porque quieren instalar una zona comercial.

Petición

Las familias exhortan a las autoridades para que los apoyen con láminas, sobre todo en la temporada de lluvias. Al Sector Salud le ruegan para que acuda a fumigar porque no soportan la plaga de mosquitos.