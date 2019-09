Entre críticas, Soto Grave presenta plan de desarrollo

Escuinapa.- Una presentación austera, sin protocolos de rimbombancia y con la ausencia de líderes de los diferentes sectores de la sociedad, Emmett Soto Grave presentó su Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-2021 ante cabildo, que aprobó por mayoría el documento, con el que se regirá el actual gobierno municipal.

Sin especificar claramente sus metas a ejercer en los diferentes rubros gubernamentales y en obra pública, el alcalde se enfocó en hacer la presentación de manera superficial de los cuatro ejes rectores que integran el proyecto.

Las prioridades

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se regirá por cuatro ejes: inclusión e igualdad social, combate a la corrupción y mejora de la gestión pública, territorio y desarrollo sustentable, y seguridad pública.

“El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 es el instrumento rector que guiará la estrategia, los trabajos y el rumbo de esta administración pública municipal durante los próximos tres años. Buscamos con este documento transformar la vida pública del municipio de Escuinapa, con objetivos puntuales, metas alcanzables, resultados medibles y acciones concretas que generen bienestar en toda la población y nos ayuden a alcanzar el verdadero cambio que todos deseamos”, expresó durante su mensaje el munícipe.

Especificó que este documento fue creado con la participación ciudadana que acudió a los foros de consulta que se realizaron en abril, en el que también intervinieron líderes de los diferentes sectores de la sociedad, instituciones y organizaciones.

El alcalde dijo que en este PMD se incorporan acciones de inclusión y bienestar social, de crecimiento económico, de cuidado y protección al medio ambiente, de seguridad y protección ciudadana, de ejecución de obra pública de verdadera calidad y con procesos transparentes, de honestidad absoluta en el manejo de los recursos públicos, educación, deporte, inclusión rural, familia y participación ciudadana en la toma de decisiones.

“Tenemos una enorme responsabilidad y un compromiso ético como gobierno del pueblo y para el pueblo, no traicionar jamás la confianza que la ciudadanía nos brindó. Es nuestro deber moral no robar, no mentir y no traicionar a la gente. Es nuestro compromiso cumplir lo que prometimos y trabajar todos los días por el bien de Escuinapa”, puntualizó durante su mensaje.

Las críticas

Lizbeth Medina Tiznado, regidora del PRI, señaló la escasa participación ciudadana que se registró en estos foros de consulta tal vez se deba a la poca credibilidad que tiene el Gobierno Municipal. A pesar de que era un evento de interés social, no se contó con la presencia de líderes representativos de la sociedad.

“Los cuatro ejes rectores tienen relación con el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo y también está vinculado a los objetivos que platea la ONU, sin embargo, vemos que hay carencias en la práctica al registrarse un desinterés de la ciudadanía, con solo el 4 por ciento de participación ciudadana en los foros de consulta, y creo que nos enfrentamos a grandes retos”, expresó Medina Tiznado.

También hizo el señalamiento sobre el segundo eje rector número dos, que habla del combate a la corrupción. Hizo hincapié sobre el nepotismo y favoritismo de personas allegadas al alcalde. “En el municipio no se está llevando a la práctica el eje número dos, porque hay nepotismo, compadrazgo, amiguismo y se benefician a personas que no cubren los perfiles.”

Martha Elena López Corona, regidora de Morena, cuestionó que la actual administración no sigue los lineamientos del presidente de la república, sobre no mentir, no robar y no traicionar.

Tras una hora de efectuada la presentación procedieron a la votación, que aprobó por mayoría el Plan Municipal.