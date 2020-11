Entre culpas, dimes y diretes nos vamos a quedar sin presa: Edgar González

Sinaloa.- Después de la declaración del Gobernador del Estado de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel quien señaló que la presa Santa María, en El Rosario, podría cancelarse al igual que la visita del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador si no se establecen acuerdos con comuneros, mantiene preocupados a sectores productivos y sociedad en general.

Edgar Augusto González Zataraín, Diputado Local del distrito 24 lamentó que lo de la cancelación pudiera suceder o al menos perderse el presupuesto de este año que ya está culminando.

Subrayó que le corresponde exclusivamente al Estado llegar a un acuerdo con comuneros, pues el tema de la Federación va muy independiente de los convenios que se establecieron para la construcción de la presa.

Zataraín Gonzáles calificó como grave que un conflicto entre comuneros y gobierno del Estado arriesgue la construcción de una obra de beneficio social en general para toda la población de Rosario y Escuinapa, es decir, estar por encima esos acuerdos y desacuerdos de los propios productores y población de los municipios antes mencionados.

"Si los intereses de dos se anteponen a los intereses generales de la población, estamos jodidos. Y creo que eso no debe suceder".

Señaló que ha estado en pláticas constantes con Quirino Ordaz Coppel, hablándole el día viernes y este sábado por la mañana y el mismo Gobernador le insiste en que los comuneros no aceptan las propuestas que les hacen.

En su opinión Edgar Augusto pide que este tema sea más transparente, que la mesa de diálogo se amplíe, involucrando a todos los actores beneficiados con la obra, llámese sectores productivos y sociales, gobierno federal, congreso del estado, ya que la mesa de diálogo que se ha establecido a estado muy a lo "oscurito" y a un año de establecida no se ha llegado a buenos acuerdos.

Dijo estar de acuerdo en que a los comuneros se les haga justicia y se les pague, pero tampoco estos pueden poner condiciones extremas en dónde imposibilita la reapertura de esta obra.

"Los comuneros dirán que el gobierno del Estado no cumplió y el gobierno del Estado dirá que los comuneros no quisieron aceptar la propuesta y entre culpas y dimes y diretes nos vamos a quedar sin presa y eso no es posible"

Mostró también su preocupación porque este tema de la presa ya se está emparejando con los procesos electorales del 2021 y de nueva cuenta pueda politizarse, pues es sabido que durante mucho tiempo se ha hecho uso de este proyecto para hacer campaña.

El Diputado Local señaló que de una vez por todas se deben establecer los acuerdos y compromisos entre la mesa de diálogo, todo con transparencia para que la obra pueda seguir.