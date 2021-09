Entre los pescadores prevalece la esperanza de una buena temporada en Mazatlán

Sinaloa.- Entre reservas y esperanzas así es como viven los pescadores de Altamar en Mazatlán, a escasos días del levantamiento de veda para la captura del camarón.

Aunque el año pasado no tuvieron una buena temporada y el 40 por ciento de las embarcaciones se quedó amarradas, los hombres del mar, aseguran que saldrán con toda le fe y confían en Dios para que este año, por fin sea redituable la actividad.

La veda se levanta el próximo 21 de septiembre.

Faltan apoyos

Los marineros aseguran que faltan apoyos por parte del Gobierno federal, sobre todo para el combustible. Ricardo Barrera, dijo que desde hace dos años, el sector atraviesa por situaciones críticas.

Estimó que este año muchos de sus compañeros se quedarán sin empleo, buscarán otras alternativas de empleo. Los pescadores resaltaron que si les va bien a sus empresas a ellos también, es por ello que tienen la esperanza de regresar con buen producto.

“Hacen falta recursos del Gobierno federal”: Ricardo Barrera Marín, Capitán de barcos

“Nosotros tenemos la confianza y la fe de que este año por fin nos vaya bien, pero lo que en verdad se necesita son recursos del Gobierno federal, que regresen el subsidio al diésel marino, porque por eso muchos barcos se quedaron amarrados y este año igual por el alto costo del combustible.

Hay personas que se quedarán sin trabajo otra vez, van a tener que buscar otras fuentes de empleo. Si hay buena pesca todos ganamos.

Yo tengo muchos años aquí en Mazatlán, me vine en busca de oportunidades somos de Salina Cruz, allá la situación está peor. Ojalá que tengamos buenas capturas y que el Gobierno tenga un poco más de sensibilidad y apoye a este sector, son más de dos años en los que estamos olvidados.

El Gobierno tiene que saber que si le va bien a la pesca ganamos muchos, hay muchas familias que dependemos de esto. Es una cadena de bienestar, por ejemplo cuando un barco sale antes se surte de mandado, las carnicerías, pollerías, ferreterías.

Yo tengo la esperanza de que la pesca vuelva a ser redituable como en otros años donde se veía mucho movimiento”.

“Soy paciente, confío en que el apoyo llegará”: José Vallestejos, pescador

“Tengo más de 50 años como pescador, siempre hemos tenido carencias. Por eso yo creo que debemos de ser pacientes con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, yo sí tengo la esperanza de que lleguen los apoyos. Siempre nos hemos quejado, porque cada año hay necesidades.

En otros años nosotros no recibíamos ese apoyo (el subsidio al combustible) de otros Gobiernos, a lo mejor los otros presidentes se quedaban con ese dinero. De la noche a la mañana no se va a enderezar el país, no estamos en contra del Gobierno, no nos queda más que aguantar.

Nosotros tenemos fe de que nos vaya muy bien este año. A nosotros ya nos llegó el apoyo de Bienpesca, tardó en llegar pero ya lo tenemos, la verdad nosotros confiamos en que la situación va a mejorar.

Este año se van a quedar varios barcos amarrados, está difícil la situación. Es lamentable que muchos compañeros se queden sin trabajo, y más nosotros que ya estamos viejos y no sabemos hacer otra cosa más que salir a pescar, pero no perdemos la fe de que todo esto llegue a mejorar por el bien de todos”.

“La esperanza es lo último que muere”: Ernesto García, pescador

“Esperamos que la temporada sea buena, la esperanza es lo último que muere y nosotros no perdemos la fe. Aunque ahorita los muestreos y eso no nos revelan bien, dicen que hay poco, pero la pesca es así, es una moneda al aire, nunca se sabe bien, hay unos dicen que no hay, otros dicen que sí hay mucho porque todo el camarón del estero se salió al mar.

Aparentemente muchos barcos se van a quedar amarrados, yo le calculo que un 60 por ciento sí va a salir. Nosotros ya tenemos años con las mismas quejas, el precio del combustible está muy caro, vale más de 20 pesos.

Esto es una de las cosas más importantes, por eso las autoridades deben de regresar el subsidio al diésel, o bajarle el precio, cada año es más difícil salir a pescar con certeza, primero se tienen que asegurar los gastos, después a nosotros.

Pero esas son puras promesas suena muy trillado porque siempre es la misma, estar batallando. Estamos batallando porque hay herramientas de pesca como las canastas que están escasas, si antes nos daban 20, este año nos dieron solo 11”.