Enviar niños a la escuela en Mazatlán sería como jugar a la ‘ruleta rusa’

Sinaloa.- Mientras no se tenga un esquema completo de vacunación que abarque todas edades, no es prudente las clases presenciales, ya que las nuevas variantes no respetan menores, “sería como jugar a la ruleta rusa”, opinó el doctor Arturo Angulo, quien labora en el sector privado.

Contagios

Con un niño con el virus se abriría la cadena de contagios en la escuela y además lo podría llevar a casa.

Considera que “aún no estamos en posición de regresar a clases presenciales. La gente aún no se cuida al 100 por ciento. La muerte de un niño de 9 años reafirma que los padres tristemente hemos relajado de más los protocolos, sobre todo después de la vacunación, e incluso con una sola dosis. La población no está bien informada con respecto a los tiempos posvacunas y en cuanto a primeras dosis”.

La enfermera del hospital general de Mazatlán, Elena Sánchez aseguró que no es momento de que los niños y jóvenes tengan clases presenciales, ya que no está vacunado este sector de la población. Además, los planteles educativos carecen de las condiciones adecuadas.

Esto podría poner en riesgo a los menores y docentes, de ahí la recomendación de que sigan las clases en línea.

Listos

El coordinador de la Sección 27 del SNTE en Mazatlán y la región sur, Enrique Andrade, reiteró que los trabajadores de la educación están listos para iniciar el ciclo escolar. Pero insistió que la enseñanza será por línea.

Los maestros no quieren arriesgar a sus alumnos que aún no están vacunados. Además, los maestros, pese a estar inmunizados, se están enfermando. Mientras los docentes Dolores Lizárraga, Gonzalo Solís y Leticia Guzmán, en entrevista por separado rechazan regresar a las aulas.

Durante los últimos días han estado trabajando en la limpieza de las instituciones educativas sin los insumos, solo se lavaron salones y pasillos con agua. Pero aún están enmontados los patios y pasillos. Se requiere de máquinas para cortar el zacate.

Los espacios educativos no están desinfectados y no se cuenta con recursos para comprar material. Además, no hay gua ni luz en los planteles educativos.

En estas condiciones no se puede trabajar con los niños y solo se pondría en riesgo con el Covid-19 y otras patologías.

Recomendación

El doctor Angulo y la enfermera Elena Sánchez le piden a los padres cuidar más a los hijos ya que se ha demostrado que la nueva variante está afectando a los menores.

Tener clases en línea no significa que estén de vacaciones, deben evitar que los niños se mantengan en la calle para no exponerlos a que se contagien del coronavirus.

Leer más: Piden grabar en letras de oro el bicentenario de Semar en el Congreso de Sinaloa

El Dato

Limpieza

Aun con labores de limpieza que realizan en escuelas de nivel básico, es insuficiente para tener espacios seguros para recibir a los niños, aseguran docentes, ya que se requiere desinfectar el salón y las butacas.