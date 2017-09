La frustración continúa porque pareciera que los años que trabajé en Estados Unidos fueron nada. Cuando me deportaron, lo único que me ponía de pie era que iba a mirar de nuevo a los hijos que dejé de este lado, pero el dolor de haber dejado a mis otros dos niños en EUA es algo que no se le desea a nadie», señaló Ana Laura López, inmigrante mexicana que fue deportada en septiembre del 2016 y que ahora trabaja en apoyo de los deportados en nuestro país.

En 2001, Ana Laura dejó en México cuatro hijos para buscar el llamado sueño americano, pero en 2016 el sueño culminó con la pesadilla de la deportación.

"Con 16 años trabajando en Estados Unidos y conociendo la situación migratoria de ese país, jamás pensé en regresar a México como deportada. En su momento me sentía desgarrada, pues había dejado solos a mis dos hijos, de 13 y 15 años. Mi deportación fue una de atropellos, ya que nunca se me presentó ante el juez. Cuando pisé México, no sabía qué hacer, pues todo lo que tenía se quedó allá. Como repito, lo único que me movía eran mis hijos, aunque la rabia que sentía no me dejaba pensar", declaró.

La ahora luchadora por los derechos de los deportado asegura que regresar a México como deportada fue un trago triste al mirar el nulo respaldo de la misma sociedad: "Cuando me deportaron, todo fue difícil para mí, ya que no tenía papeles, era un fantasma en mi propio país. No podía tener créditos, rentar casas y conseguir documentos oficiales; me fue muy difícil. Pero esto es casi lógico. Lo que sí fue y sigue siendo triste son los comentarios que la sociedad hace en referencia a nosotros. Nos llaman traidores a la patria y nos dicen que no somos mexicanos, que nos regresemos a Estados Unidos. Eso, la verdad, es lamentable", refirió López.

En la lucha

Luego de tocar diferentes puerta en busca de apoyo, las cuales no se abrieron, Ana Laura optó por abrirse camino sola: "Las autoridades en Estados Unidos son muy frías, pero aquí en México no son muy distintas. Ya estando más tranquila busqué el apoyo de organismos gubernamentales, pero la verdad que no les interesa el tema migratorio. Junto con otros compañeros que sufrieron lo mismo creamos el grupo Deportados Unidos en la Lucha con la finalidad de hacer presión para que la postura débil del gobierno mexicano sea más precisa al momento de la integración de aquellos connacionales que sufren una deportación", expresó López.

Tras su deportación, el gobierno de Estados Unidos castigó a Ana Laura López, por lo que no podrá ingresar al país del norte en veinte años.