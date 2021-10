Es muy prematuro para decidir sucesor del Fiscal de Sinaloa en turno: CONCAAM

Sinaloa.- Ante el aprontamiento de diversos abogados en el norte del estado para suceder en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa al doctor Juan José Ríos Estavillo en el cambio de gobierno en el estado, la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM) a través de su delegado estatal, el licenciado José Antonio Serna Valdés, mencionó que aún es prematuro para buscar sucesor en dicha dependencia, ya que apenas va en la mitad de su período y le faltarían tres años para concluir su gestión.

“Hay que aclarar la situación de que le falta un período de casi tres años al fiscal en turno, a la fiscalía en turno, apenas acaba de pasar la mitad de su periodo, la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A.C., por conducto de la delegación en Sinaloa que reagrupa a más de 22 colegios en todo el estado de Sinaloa, hemos estado analizando este punto y habremos de señalar de que en nuestro discurso que la primera Fiscalía General del Estado, le tocó dirigir al doctor Juan José Ríos Estavillo y le tocó reestructurar el cambio de Procuraduría General del Estado a Fiscalía”, comentó Serna Váldes.

Así mismo informó que a pesar de mencionar que dicho organismo se manejaría de manera autónoma se ha estado batallando en cuestión de recursos por parte del ejecutivo y no deben de meter las manos en dicha institución.

Si llegase haber algún cambio como se dice y se escucha entre los pasillos de haber cambio de dirigencia o de representación, apenas que renuncié, tendría que hacerse a través del Congreso, es una serie de cosas, no es tan fácil, se tiene que entrever el porqué, porque se supone que es un organismo autónomo, se nos han acercado muchas personas queriendo el apoyo de parte de los abogados confederados de Sinaloa, pero la decisión no es de un solo hombre y la decisión en ese sentido todavía no es el momento para avalar a ningún candidato o de proponer alguna persona, no mientras este en funciones la actual representación que tiene, por respeto institucional a lo que es la Fiscalía del Estado a la institución como tal, no vamos a generar un discurso donde se lacere o sé lastime o se debilite la institución con una declaración, finalizó José Antonio Serna Valdés.