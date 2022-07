"Es un saco que no me queda": Benítez Torres sobre funcionarios corruptos

Sinaloa.- El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, está de acuerdo con la declaración del gobernador del estado, Rubén Rocha, que pide castigo para funcionarios que abusen de poder y por hacer mal uso de recursos púbicos.

“Estoy totalmente de acuerdo, porque no es un saco que no me queda, aunque me lo quieran poner (...) Me parece muy bien la declaración que hizo en mandatario, yo haría lo mismo“ reiteró “El Químico”.

Luminarias

Al cuestionar al presidente municipal por las irregularidades de la empresa Azteca Ligthing que no ha cumplido con entregar las luminarias a tiempo, como lo han denunciado los regidores del PAS, Reynaldo González, y América Carrasco Valenzuela, expresó que él no realiza ningún investigación, y por lo pronto, el viernes se van a inaugurar las luminarias de la avenida Canseco. “Si hay irregularidades, hay instancias, no es mi tema, es “del proveedor”, abundó el munícipe. Luego recalcó que los mazatlecos se van a quedar sorprendidos.

Antecedentes

Las luminarias referidas pertenecen al contrato que hizo el gobierno municipal en la primera administración de Luis Guillermo Benítez Torres. Se concretó a unos días que culminara su gobierno, el 20 de octubre, y 10 días después se entregarían las luminarias. Pero será hasta el próximo viernes que se van inaugurar.

El contrato firmado en octubre del 2021 es por 34 millones 971 mil 046 pesos por la compra de 198 lamparas.

Los regidores del Partido Sinaloense que interpusieron la queja ante el Congreso del Estado y la denuncia ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), por el segundo contrato con la misma empresa por 400.8 millones de pesos, solicitaron una audiencia con el ASE para ver los avances.

Revisión

No obstante, se ha retrasado que la ASE está haciendo la revisión de todos los contratos que tiene el Ayuntamiento de Mazatlán con Azteca Ligthing. Los ediles aseguran que van a estar muy pendientes de este caso y todo lo que tengan que ver con los recursos públicos, ya que tienen que ser muy transparentes.

Los Datos

Castigo

Ante el señalamiento del gobernador de castigar a funcionarios que abusen del poder, “El Químico” dijo: “Es un saco que no queda, aunque me lo quieran poner”.

Luminarias

A unos días que culminara el primer gobierno de Benítez, se firmó el contrato con Azteca Ligthing, y se iban entregar las luminarias en 10 días, apenas se va inaugurar las de la avenida Canseco.

Para entender...

Alcalde va inaugura luminarias

Se le cuestionó al presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres sobre el retraso de las luminarias del contrato de la anterior administración, pero lo minimizó y señaló que por lo pronto, el próximo viernes va a inaugurar iluminación de la avenida Canseco. Si hay irregularidades, no le compete a él, expresó.

Hay instancias a las que deben de acudir, y además es tema del proveedor, agregó. Respecto a si ya le entregaron luminarias del actual contrato dijo que sí, pero no dio cifras.