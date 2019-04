Escasean medicinas en el Hospital General de Escuinapa

Escuinapa.- Derechohabientes del Seguro Popular sufren la escasez de medicamentos al registrarse el desabasto en la farmacia que atiende al interior del Hospital General, problema que se ha venido agudizando en los últimos meses.

Desde las primeras horas del día una gran cantidad de personas acuden a las ventanillas de la farmacia que se encuentra al interior del nosocomio con la esperanza de que sus recetas sean surtidas, pero la respuesta de los encargados es la misma: “No hay”.

Afectados

Esto ha causado molestia en los derechohabientes, pero también ha generado desespero en los pacientes con enfermedades crónico degenerativas, que dependen de un medicamento para controlar su estado de salud, como lo son los pacientes con diabetes.

“La verdad es muy desesperante, yo padezco diabetes y en los últimos meses se me ha dificultado para poder obtener mi medicina, que es la insulina, por parte del Seguro Popular. Soy de escasos recursos y no he podido comprarla porque es muy cara y ya tengo como un mes que no estoy tomando ningún medicamento y temo que pueda recaer y terminar hospitalizada”, lamentó Elena Lucas, quien acudió en busca de su medicamento al nosocomio.

Al solicitar información en farmacia el personal dijo desconocer el motivo del desabasto de medicamentos, que ha sido un problema que se ha venido agudizando desde el año pasado. En la actualidad el desabasto es muy notorio, ya que hay personas que se van con las recetas en blanco.

“La situación en cuestión de medicamentos es grave porque hay pacientes que se van con las recetas en blanco, hay personas que vienen de fuera y solo traen el pasaje, muchas veces hasta nos andamos cooperando para ayudarles porque ahorita ni Paracetamol hay”, expresó personal del nosocomio.