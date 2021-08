Escuelas de Mazatlán no están en condiciones para recibir a estudiantes

Sinaloa.- Más del 90 de las escuelas de Mazatlán y la región sur no están en condiciones de abrir para dar clases presenciales, aseguran maestros, líder y jefes de sector.

Las infraestructura educativo se deterioró por el abandono de más de 16 meses tras la pandemia de Covid-19, y por robo de tubería y cableado que tiene a escuelas sin luz y agua, aseguran la jefa del Sector 13 de Educación Primaria, Alicia Magaña, y el profesor Enrique Andrade, coordinador de la Sección 27 del SNTE.

Consideran que no hay condiciones sanitarias para recibir a niños y jóvenes en clases presenciales.

Llamada de auxilio

El profesor Esteban Guerra, director de la primaria Felipe Ángeles, le manda un SOS, al gobierno federal para de apoyo a las escuelas para habilitarlas.

Pero en espacial para sostener los gastos para desinfectar las aulas, baños y todo el plantel, solo así podrían tener clases en las aulas.

“El gobierno se lava las manos”: Enrique Andrade, profesor y líder sección 27 del SNTE

He recorrido las escuelas en Mazatlán y alrededor del 90 por ciento de los planteles no están en condiciones para que alumnos y profesores puedan trabajar. Tengo evidencias en fotos del daño de los inmuebles, de la falta de servicios y los directores no tienen dinero para acondicionarlas.

Estudiar así puede ser peligroso ya que pueden contagiarse alumnos y maestros de Covid.

Al no tener espacios desinfectados, sin agua, luz y enmontados pueden darse brotes de otras enfermedades, como el dengue. Para habilitar los espacios es necesarios de recursos federales. La autoridad solo dice ‘a clases a las aulas’, pero le deja la responsabilidad a los docentes y a los padres.

El gobierno se lava las manos, pero los docentes exigimos que por escrito nos indiquen regresar a las aulas. Es cierto que ha sido difícil estudiar a la distancia, pero en Sinaloa y Mazatlán estamos en semáforo rojo y así es muy peligros estar en las aulas que además no están en condiciones sanitarias.

En estos últimos 12 días, antes de que inicien clases, debe quedar muy claro cómo se va trabajar, y sobre todo, sin riesgos.

“Solo con semáforo verde a clases en las escuelas”: Alicia Magaña, Profesora, jefa de educación primaria

No hay condiciones sanitarias para regresar a clases presenciales. El gobierno federal en repetidas ocasiones prometió que se trabajaría en las aulas solo con semáforo verde.

Pero ahora quieren que regresemos, y no estamos de acuerdo.

En la primaria Hugo Armando González, de la zona 116, del sector 13, a mi cargo, tan solo ahí tengo tres maestros contagiados de Covid-19. Uno está delicado. Y casi todos los planteles hay uno o dos docentes enfermos.

Con estos contagios y decenas de escuelas sin luz y agua no se puede trabajar. Aún no queda definido cómo vamos a trabajar, pero no hay dinero para sanitizar los espacios todos los días.

Los maestros estamos preocupados por la insistencia del gobierno de regresar a los trabajadores de la educación a las aulas.

Creen que no estamos trabajando, pero están en un error ya que los docentes no hemos dejado de laborar.

E incluso más allá del horario, porque los docentes a cualquier hora del día estuvieron ayudando a los alumnos y lo seguirán haciendo a la distancia.

“ Es un disparate regresar a las aulas”: Esteban Guerra, profesor y director de escuela

Sinaloa se mantiene en semáforo rojo por la pandemia de Covid-19, regresar a las aulas es un disparate. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insiste una y otra vez que debemos regresar a clases presenciales, pero no da ni un peso para habilitar los espacios.

Mi escuela, Felipe Ángeles, se le ha dado mantenimiento y está en buenas condiciones.

Pero no hay dinero para desinfectar las butacas, aulas, baños y demás espacios.

No hay condiciones sanitarias para que los niños estudien ahí.

Si la enseñanza es de manera híbrida hay que contratar internet, para que los mentores puedan trabajar con los niños en las aulas y con los que están en casa. Pero los docentes no tenemos el recurso para cubrir este gasto.

La actitud irresponsable de las autoridades federales la secundan los gobernadores por miedo a perder las partidas y apoyos que les otorgan.

Los más afectados somos los maestros, personal de apoyo y los alumnos. Debe quedar claro que los maestros no le sacamos al trabajo, pero no queremos exponernos, ni a los niños.