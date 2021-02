Escuelas de San Ignacio sin daños ni robos a casi un año de permanecer cerradas

Sinaloa.- A casi un año de que los alumnos abandonaron las aulas por causa de la pandemia de Covid-19, las escuelas no han sufrido robos ni actos vandálicos, señaló el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio, Alberto Castro Peña.

Mencionó que estos resultados se debe en gran parte a los recorridos constantes que se han realizado a los planteles de día y de noche en San Ignacio, Sinaloa.

Así mismo, dijo que por las noches se ha dedicado a retirar grupos de jóvenes de las afueras de algunas escuelas para evitar algún acto de vandalismo o grafitis.

Refirió que se tiene muy buena comunicación con los directivos de los planteles a quienes se les ha invitado a que no duden en reportar cualquier anomalía que detecten en sus centros educativos.

Así mismo el funcionario dijo hacer un llamado a la ciudadanía que en caso de observar personas al interior de algún plantel y que no tenga nada que hacer ahí lo reporten de inmediato a las autoridades.

"Desde el mes de marzo pasado los alumnos ya no volvieron a clases, siempre hemos hecho recorridos a los planteles, persona raíz de la pandemia estos se intensificaron, el alcalde Iván Báez, ha sido muy persistente en este tema, de no dejar solas las escuelas para evitar daños, pues todas ellas se encuentran funcionales para cuando se dé luz verde al regreso a clases, estén listas y no haya que hacer más que darles limpieza, nosotros incluso a veces entramos y checamos que dentro todo este en orden" puntualizó Castro Peña.

