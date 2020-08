Escuelas no tienen contacto del 100% con alumnos en el primer día de clases en línea en Escuinapa

Escuinapa.- En el arranque del ciclo escolar 2020-2021 no se tuvo contacto directo con el 100 por ciento de los alumnos, algunos que carecen de acceso a las nuevas tecnologías tendrán que ser contactados de manera presencial para brindarles material impreso con el que puedan tener acceso a los planes de estudio en Escuinapa, Sinaloa.

Aurea Virgen Cervantes, directora de la secundaria SNTE dijo que en el primer día de clases hicieron la presentación con los alumnos de nuevo ingreso por videos en donde les dan la bienvenida a los alumnos al nuevo sistema educativo no presencial, generado por la emergencia sanitaria de covid-19. Se les pidió a los padres de familia paciencia y no se estresarse al no contar con herramientas digitales.

“Nosotros nos hemos preparado con todas las estrategias para el plan de trabajo remedial, hemos empezado con dificultades como es debido, hay alumnos que no han sido contactados porque no cuentan con tecnología, por lo que nos daremos a la tarea de contactarlos para trabajar con cuadernillos, ya que esta secundaria (SNTE) está compuesta por alumnos de escasos recursos”, mencionó la directora de la secundaria SNTE.

Comentó que tienen un registro de 475 alumnos, de los cuales ya se han contactado a 340 y tienes hasta el 14 de septiembre para efectuar un acercamiento y saber si el alumno está formalmente inscrito o si se fue a otra institución educativa.

Trabajaremos en los próximos días en intentar contactar a los estudiantes a través de radio, perifoneo e internet y hasta en su domicilio, en busca de que no se registre la deserción escolar, puntualizó.

Primaria registra un buen arranque en el ciclo escolar

Los padres de familia contribuyeron para poder hacer el máximo contacto con los alumnos, quienes ya han iniciado con su primer día de clases.

“En el arranque del ciclo escolar 2020-2021 nos ha ido muy bien, hemos tenido muy buena respuesta, hemos tenido reuniones presenciales con los padres de familia con las medidas correspondientes de sanidad, ya que las maestras quisieron tener un acercamiento para brindarles las estrategias para dar inicio a este nuevo sistema educativo e informarles de la manera en que se van a trabajar en los próximos meses”, explicó Brenda Alicia Aguilera Rodríguez, directora de la primaria Antonio Rosales.

Brenda Alicia Aguilera Rodríguez, directora de la primaria Antonio Rosales | Foto: María Ibarra

Comentó que los maestros creyeron pertinente realizar la reunión con los padres de familia para aplicarles un cuestionario y saber con qué herramientas digitales contaban y en base a ello buscarán las estrategias de trabajo, ya que los alumnos que no cuenten con estos medios se le harán llegar el material de manera impresa.

Se tiene una plantilla aproximada de 331 de los cuales, ya se ha hecho contacto con la mayoría de los estudiantes, es mínimo el padrón de alumnos a los que no se han contactado.

“Nuestro compromiso como autoridades educativas es que ningún niño se quede sin el aprendizaje, estamos buscando diferentes estrategias de cómo incorporarlos, ya que sabemos que existen las desigualdades sociales, pero el equipo de la escuela Antonio Rosales hará todo lo posible para que ningún niño se quede fuera”, puntualizó Aguilera Rodríguez.