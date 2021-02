Escuinapa: Documentación presentada por Fonatur, no los exenta de adeudo con Jumapae y el municipio por predial

Escuinapa, Sinaloa.- El adeudo que se tiene registrado por parte de Fonatur que asciende a más de 14 millones de pesos, sigue vigente y se analizan las bases legales que permitan solicitar este recurso a esta dependencia federal.

El pasado 5 de Noviembre, el Consejo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa aprobó que el área de Cobranza del Ayuntamiento diera inicio con los cobros, para combatir los altos índices de morosidad que existen en la Junta, ya que se tiene registrado que son 48 millones de pesos de morosidad, en la lista de deudores permanece Fonatur con un millón 600 mil pesos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En ese mismo mes Nestor Lenis González Osuna, jefe del departamento de Cobranza y Giovani Saracco Martìnez, gerente de Jumapae en conferencia de prensa anunciaron que Fonatur permanecía conectado de manera ilegal al acueducto Apoderado-Teacapán, por lo que procedieron a realizar el cobro de este servicio.

También se anunció que Fonatur tenía un adeudo superior a los 12 millones de pesos de impuesto predial, por lo que habían tomado la decisión de realizar acciones de Cobranza.

Eduardo Bazua, delegado de Fonatur visitó Escuinapa, para participar en la rodada de Día Municipal de La Bicicleta, en donde aseguró que contaban con la documentación que respalda que ellos no tenían ningún adeudo con el municipio.

A tres meses de estas acciones, el área de Cobranza ya ha analizado la documentación presentada por Fonatur y se ha determinado que no son documentos comprobatorios que los libere de los adeudos que el municipio tiene registrados.

Leer más: Llevarán agua potable y drenaje a calles de la Colonia 13 de Septiembre, en Mazatlán

“En el mes de noviembre nosotros llevamos acciones con la idea de que Fonatur pagará sus adeudos con el municipio, ellos vinieron y presentaron una documentación con la que pretendían acreditar que no había adeudos y que ellos están conectados al acueducto del Apoderado-Teacapán de manera legítima y con autorización de alguna autoridad que les dio la oportunidad de hacerlo y que no tenían adeudo de predial”, expresó el jefe de Cobranza.

Continuó: “Nos dimos a la tarea de atender la documentación, de analizar e investigar y no encontramos motivo para no cobrar, ellos no acreditan su dicho, con la documentación que presentan, por lo que el cobro que está haciendo el Municipio es legítimo, por agua y predial, esa es la conclusión a la que hemos llegado”.

Leer más: Ponen en marcha el proyecto "Calles + seguras" en Mazatlán

Mencionó que actualmente permanecen en análisis los procedimientos de cobranza que realizarán, ya que tiene que estar bien sustentado, para poder proceder.

“Tenemos que analizar la viabilidad del cobro, respecto a los bienes que posee Fonatur para dar paso seguro, porque no podemos improvisar, no podemos hacer algo sin un sustento legal”, puntualizó González Osuna.