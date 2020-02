Escuinapa: Manuel Salas se deslinda de corte de agua potable

Escuinapa.- “Que no echen culpas ajenas, no fue mi responsabilidad que Escuinapa esté sin agua, es responsabilidad del gerente (Juan Manuel Grave), que se niega a pagar una deuda que se me debe desde hace 12 años”, expresó el exfuncionario Manuel Salas Moreno respecto al embargo a una cuenta de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, que generó la suspensión de energía eléctrica de CFE al acueducto Baluarte-Escuinapa.

Esta medida afectó a miles de familias de la cabecera municipal que se quedaron sin este vital líquido en sus hogares.

La demanda

El martes 11 de febrero pasado, por la orden de un juez fue congelada una cuenta de Jumapae para dar cumplimiento a un proceso legal interpuesto por el exgerente de la paramunicipal, quien entabló una demanda durante la administración de Mahomedalid Sánchez Luque por despido injustificado. El proceso inició con una demanda de indemnización por 40 mil pesos y en la actualidad suma un monto de un millón 785 mil pesos, según la información proporcionada por Juan Manuel Grave Inda, gerente de la paramunicipal.

Manuel Salas confirmó que es verdad que le deben la cantidad referido debido a un laudo, al ser víctima de un despido injustificado, por lo cual entabló una demanda que ganó y está solicitando ese pago, ya que la deuda sigue creciendo.

El deslinde

Sin embargo, el problema sigue aumentando porque las autoridades en turno no han querido liquidarlo.

“Me quieren echar culpas a mí, cuando los responsables son ellos. Aclarar a la persona que me está culpando (gerente) de que en Escuinapa no hay agua, decirle que eso es falso. Es por ellos, que no quieren pagar deudas que contrajo el mismo sistema, el mismo gobierno, y aunque digan que son deudas anteriores, esto es responsabilidad de cuando adquieres un puesto público, asumes todas las consecuencias que hay y tienes que pagarlas; que no echen culpas ajenas”, señaló Salas Moreno.

Cuentas embargadas

El exgerente confirmó que hay una cuenta embargada por un monto de 503 mil pesos y que se procedió a ejercer esta acción de congelar las cuentas ya que las negociaciones que se habían tenido días previos con Grave Inda para nada eran de su agrado, ya que la propuesta era el pago quincenal de 15 mil pesos.

“Cómo vas a negociar una situación que no te conviene. Todas las demandas que hay son de más de 3 millones. Quieren negociar con un millón de pesos, cuando la deuda total es de más de 3 millones. Aparte, te quieren dar abonos de 15 mil pesos quincenales, que vendrían a pagar la deuda en siete u ocho años. La verdad, esas no son negociaciones, es un abuso que quieren hacer. Quieren pagar como él (gerente) quiere”, criticó el demandante.

Respecto a sí sabía que con el embargo a las cuentas de Jumapae miles de familias se quedarían sin agua, respondió: “¡Miles de familias! Y cuándo lo hace la Comisión (CFE) es la misma situación, que no quieran echar culpas ajenas, que no me culpen, cuando la culpa es de ellos, así de fácil”.

Aclaro que a pesar de ser una persona cercana al alcalde Emmett Soto Grave, que apoyó su campaña política, no le han brindado ningún privilegio para finiquitar su pago. Inclusive, que ni las gracias le dio por el apoyo político, que todo se ha procedido de manera legal y que es lógico que seguirá peleando por que le paguen el monto total de su deuda.