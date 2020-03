Escuinapa: Mujeres se unen al Paro Nacional, Un Día Sin Mujeres

Escuinapa.- La ausencia de las mujeres escuinapenses fue notoria en el municipio al verse afectadas las actividades en instituciones educativas, de salud, de gobierno y privadas, ante la participación de las féminas en el paro nacional “Un Día Sin Mujeres”, que tiene como objetivo exigir un alto a la violencia en contra de este sector tan vulnerable de la sociedad.

El día inició y las actividades no se registraron con normalidad, en esta ocasión las mujeres trabajadoras decidieron unirse al paro nacional, haciendo notoria su ausencia en la sociedad escuinapense.

En el área educativa las maestras decidieron unirse en su totalidad, no presentándose a laborar a las aulas de clases; en algunas instituciones educativas intentaron sobrellevar esta ausencia, con el trabajo del personal masculino, para atender a los pocos alumnos que asistieron a clases, en su mayoría niños y jóvenes varones, pero al final las clases fueron suspendidas en más de 220 escuelas de nivel básico de Escuinapa y El Rosario.

En un recorrido por instituciones educativas se observó que en la secundaria SNTE realizaron el acto cívico, su escolta solo fueron dos varones y una fila diminuta de alumnos y docentes, el personal femenino y sus alumnas no asistieron a clases, luciendo un panorama desolador.

En la primaria José G Gutiérrez instalaron pancartas en la entrada principal en donde se leían los siguientes mensajes. “Basta de violencia contra las mujeres”, Yo no muero a mi me matan”, “Porque soy mujer y mañana podría ser yo”, Somos el grito de las que ya no tenemos voz”.

Doctoras y enfermeras también se unen al movimiento nacional

En el Centro de Salud de la cabecera municipal las actividades no pararon, pero sí era notoria la ausencia de las mujeres profesionistas encargadas de la salud.

“Casi el 70 por ciento del personal en el Centro de Salud es femenino, por lo que su ausencia en el área de la salud es muy visible, en esta unidad hay cuatro doctoras y las enfermeras también se unieron al paro nacional, por lo que el personal masculino (enfermeros y doctores) fueron los que se encargaron de brindar el servicio a los pacientes que acudieron en este día a solicitar el servicio”, explicó uno de los trabajadores que se encontraba en la unidad médica.

Otro de los enfermeros confirmó que a pesar de la ausencia de las mujeres, la población decidió asistir a las unidades de salud a solicitar el servicio en la cabecera municipal y en las comunidades.

A diferencia el hospital general de Escuinapa laboró con normalidad, al presentarse todo el personal, informó su director Wilfrido Delgado Pardo.

Funcionarias y trabajadoras del municipio de Escuinapa se suman al paro nacional

Ninguna fémina se hizo presente en las diferentes instancias de gobierno que integran el Ayuntamiento de Escuinapa, las oficinas gubernamentales fueron atendidas por varones.

El alcalde, Emmett Soto Grave tampoco se presentó a laborar, su despacho permaneció cerrado, el área de recepción fue atendida por Saúl Polanco, secretario de presidencia.

El área privada parte del paro nacional

Diferentes empresas privadas, como bancos, gasolineras, supermercados también fueron parte de este movimiento nacional, al unirse su personal femenino y no presentarse a laboral.