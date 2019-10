Escuinapa: Sospechan millonario desvío en proyecto de riego

Escuinapa.- Ramón Rendón García, presidente interino de la Unidad de Riego de la presa Agustina Ramírez, denunció la posible desviación de recursos por 15 a 20 millones de pesos, de un proyecto de microaspersión que fue apoyado en 2016 con recursos del Gobierno Federal.

Por este motivo solicitan que se realice una amplia investigación que esclarezca el destino de estos recursos que fueron aplicados durante la administración del anterior presidente de la unidad de riego de la presa El Peñón.

Esto, después de darse a conocer la noticia sobre la destitución del anterior presidente de la unidad de riego de la presa El Peñón.

Piden transparencia

Lo anterior sucedió durante una asamblea realizada el pasado 13 de octubre, donde los asistentes votaron por el cese de su cargo, ante supuestas anomalías en la aplicación de los recursos que se obtienen a través de los sistemas de riego que se aplican en más de 750 hectáreas.

Según lo relatado por Rendón García en la Unidad de Riego de la presa Agustina Ramírez, se han realizado posibles malos manejos de los recursos. Es el caso de un proyecto de microaspersión que fue autorizado por el Gobierno Federal, que se clasificó en un promedio de tres etapas. La primera debería haber terminado en 2016.

“No nos explicamos cómo la Conagua ha aprobado estas irregularidades, porque ya se ha destinado entre 15 a 20 millones de pesos para la realización de las tres etapas que constituía este proyecto y en la zona beneficiada no hay nada hecho. Lo que se instaló no está de manera funcional. En pocas palabras, no sirve para nada”, señaló Rendón García.

Proyectos fantasma

El presidente interino explicó que el proyecto aprobado por la Conagua contemplaba la instalación de red eléctrica, la colocación de la red de tubería para el sistema de riego y la construcción de un cárcamo de bombeo.

“Cuando venían los inspectores a revisar, hacían zanjas y solo ponían un tramo de tubo para que vieran que el trabajo se realizó, pero en realidad fue puro simulacro. Creemos que hay algo oscuro en este proyecto, por esta razón es que estamos solicitando una auditoría en la Unidad de Riego de la presa El Peñón”, dijo.