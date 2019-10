Escuinapa: Un año a la espera de los apoyos para recuperarse

Escuinapa.- Con profunda tristeza, Blanca Estela López Fausto recuerda el paso del huracán Willa por Escuinapa; esa tarde del 23 de octubre del 2018, los potentes vientos de este fenómeno natural la dejaron sin un lugar para vivir al dañar su humilde hogar, que era edificado con láminas de asbesto.

Dolor y desespero

Sentada sobre un escalón de su vivienda ubicada en la colonia Juvencio Aragón, Blanca relató la tragedia que la convirtió en una de las miles de familias afectadas por este fenómeno natural que se ha convertido en una estadística más, y quien aún anhela que alguna autoridad voltee y le brinde ayuda para poder reconstruir el techo de su hogar, ya que es madre soltera y no cuenta con ningún tipo de ayuda.

“Recordar el huracán Willa me genera una profunda tristeza porque se llevó todo mi patrimonio, prácticamente se esfumó, dejándonos sin hogar a mis hijos y a mí, los tres cuartitos que conformaban mi casa se quedaron sin techo, por lo que por varios meses nos tuvimos que ir a vivir con mi mamá. Como pude arreglé un cuarto que es el lugar en donde actualmente vivimos, ahí tengo todo, las camas y la cocina”, expresó con gran desaliento.

Foto: EL DEBATE

Comentó que ante esta situación ha buscado el apoyo para la reconstrucción de su vivienda con las autoridades municipales, pero simplemente no le han brindado una respuesta favorable y la han enviado a anotarse en el padrón de afectados por el huracán Willa, en diferentes dependencias gubernamentales.

“No es una exageración, pero durante este año he ido en muchas ocasiones a la presidencia municipal para solicitar el apoyo de láminas para poder techar mi vivienda, me han enviado a Desarrollo Económico, con Fran Osuna, ahí me anotaron en una lista; en otra ocasión me mandaron a Acción Social y finalmente me enviaron a Desarrollo Social, pero fue la misma atención y sin ninguna esperanza”, dijo la vecina de la colonia Juvencio Aragón.