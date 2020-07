Escuinapa busca que sea Estado quien realice la renovación del patronato de Bomberos

Escuinapa.-La renovación del nuevo patronato de Bomberos Voluntarios sigue en polémica, ya que el Gobierno Municipal descarta la propuesta de exalcalde Bonifacio Bustamante Hernández, para que asuma las riendas de esta noble institución y aseguran que han buscado un acercamiento con el presidente de la Asociación Estatal de Bomberos para que sean ellos quienes los apoyen a efectuar estos cambios que den certidumbre a esta corporación.

Saúl Acosta Alemán, secretario del Ayuntamiento informó que el tema de bomberos lo estàn viendo directamente con Jorge Julián Chávez, presidente de la Asociación Estatal de Bomberos, con quien tendrán un acercamiento directo con él, están esperando armar una cita para que venga a Escuinapa y finiquitar este tema.

“La intención es sentarnos con él para ver el tema del nuevo patronato, para que nos apoye con el acta, para poder legalizar un acta que no esté tan obsoleta, como la que existe ahorita, que tiene 10 años antigüedad y nunca se le hicieron los cambios pertinentes”, explicó el funcionario municipal.

Al cuestionarle sobre las declaraciones emitidas por Bustamante Hernández, en las que dijo que el Municipio no es la instancia facultada para efectuar el cambio del patronato, que es la asamblea quienes tienen la responsabilidad de hacer esta nueva elección, en donde él podría asumir el cargo al ser el vicepresidente.

“Las declaraciones que él (ex alcalde Bonifacio Bustamante) hace son a título personal, puede decir lo que él quiera, lo cierto es que existe un acta de hace 10 años, después hubo deserciones en el patronato, nadie se hizo cargo de nada, hubo desertores del Club Rotaria en este tiempo nadie se hizo cargo nada más que Andrés Rodríguez, quien en sus tiempos hizo unos cambios, pero los hizo de escritorio, pero como no hicieron bien las cosas ni con su salida, ya andan queriendo enredar el asunto y por eso el Gobierno Municipal está viendo de manera legal este tema con el encargado de los patronatos de bomberos a nivel estado para darle legalidad a todo eso”, explicó Acosta Alemán.

El funcionario señaló “Cómo vienen después de 10 años a decir que tú eres el vicepresidente, cuando los degastes abandonados por tanto tiempo”.

Explicó que con el presidente de los patronatos de bomberos en el Estado verán las bases de la convocatoria para renovar al nuevo patronato, esperando que en los próximos días estén reuniéndose para finiquitar este tema.

Bomberos sigue sin el pago de sus quincenas, ya suman seis

Los elementos de bomberos voluntarios permanecen sin recibir el pago de sus quincenas, ya suman seis, por lo que permanecen en el desespero, al no contar con recursos para enfrentar sus gastos personales.

El secretario del Ayuntamiento comentó que ya ha tenido acercamiento con la administradora del patronato Carolina Urrea, para saber cuánto es el recurso que se requiere para hacer efectivo el pago de las quincenas que se les adeudan a los elementos.

“La administradora me pasó el listado de cuanto es lo que están ganando los elementos por quincena y el área de Tesorería está analizando cómo sacará su pago, tiene que ser un apoyo porque es algo no presupuestado, que tenemos que ver la manera de sacarlo si no podría ser una observación”, explicó.