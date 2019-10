Escuinapa con agua a medias; en Pueblo Nuevo la niegan

Escuinapa.- Juan Manuel Grave Inda, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa (Jumapae) niegan agua potable a un particular que repartía este vital líquido en una pipa a familias a las que aún no les llega este servicio y que permanecen desde hace diez días sin agua, lo que enardeció a los vecinos de la colonia Pueblo Nuevo que esperaban con recipiente a fuera de sus domicilios.

Al ver la necesidad de agua potable que se han registrado en los últimos días en el municipio Andrés Rodríguez Hernández, ex síndico procurador adaptó un camión de volteo y un contenedor de 15 mil litros para abastecer de agua a familias de diferentes colonias de la cabecera municipal.

"Desde el día de ayer (martes) le hable al alcalde (Emmett Soto) para informarle que acudiría al pozo ubicado en el almacén de Jumapae para abastecer de agua a familias que no tenían este vital líquido, y no hubo ningún problema repartiamos cinco pipas, pero nuestra sorpresa fue que hoy (miércoles) por la mañana cuando fuimos a llenar la pipa nos negaron el agua, diciendo que era por órdenes del gerente (Juan Manuel Grave Inda)", expresó Rodríguez Hernández.

Los vecinos de la calle Río Culiacán esperaban con sus recipientes a las afueras de sus domicilios a la pipa que les llevaría el tan anhelado líquido, el que han esperado por diez días y quien se los brindaría de manera gratuita. Pero su sorpresa fue que llegó el improvisado vehículo de carga pesada, pero sin agua y al darles la noticia los afectados enardecieron.

Qué se piensa este presidente, si no ayuda, que no estorbe, como se atreven a negar un servicio que ellos no nos están brindando, expresó María Corona, vecina de la calle Río Culiacán.

El grupo de personas gritaba infinidad de insultos en contra del actual gobierno.

"No es posible, qué se piensa esta gente (autoridades municipales) este señor (ex síndico) se está ofreciendo a traernos agua sin cobrarnos ni un peso y le están negando abastecer el agua que es del pueblo, ya no la friegan, tenemos ya diez días sin agua", señaló Martha Leticia López.

Otro de los vecinos lamentó que el gerente de Jumapae, haya negado el agua, ya que actualmente estar sin agua es inhumano, al registrarse muy altas temperaturas y este vital líquido se requiere para el diario vivir.

Coincidieron que a pesar de tener un servicio de agua potable tan deficiente los recibos de Jumapae llegan puntuales y con exceso de cobro.

Los pobladores dijeron que sí el agua no les llega a sus hogares, se organizarán para plantarse en palacio municipal y manifestar su molestia y exigir este servicio.