Escuinapa no ha pedido ayuda al Gobierno de Sinaloa para resolver crisis en Jumapae

Sinaloa.- Autoridades estatales desconocen la crisis que vive la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, ya que aseguran que el municipio de Escuinapa no ha planteado la problemática que afecta a la paramunicipal y que en los últimos días se ha visto reflejado con la falta de servicio de agua potable que afecta a miles de familia en la cabecera municipal.

Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa en su visita por Escuinapa dijo desconocer la situación que ha generado que el Municipio no esté garantizando los servicios básicos y esenciales como lo es el agua potable y la recolección de basura.

Durante esta semana miles de escuinapenses se vieron afectados al suspenderse el servicio de agua potable en Escuinapa, pese a la crisis sanitaria que se vive en el municipio. Se informó de manera extraoficial que CFE cortó la energía eléctrica en los acueductos Baluarte-Escuinapa y Baluarte-Teacapán. Información que no fue confirmada por el gerente Geovani Saracco Martínez, quien a través de un comunicado informó que la falta del servicio se debía a trabajos de rehabilitación.

No conozco bien la situación, no estoy muy enterado, pero como depende del municipio el agua y la basura son servicios municipales, desconozco la situación”, señaló el mandatario estatal.

El gobernador del estado hizo el llamado a los escuinapenses en contribuir con sus pagos puntuales a esta paramunicipal, y con ello pueda hacer frente a los adeudos que enfrenta Jumapae.

“Creo que no deben pasar estas cosas, por otro lado el tema de la Junta es complicada porque la gente debe ayudar a la Jumapae con su contribución y aplicar una buena administración por parte de las autoridades, desconozco el adeudo, no lo sé, pero lo que no puede ser que le corten el servicio a la gente, porque no tienen que padecer y estamos en plena época de calor de lluvias y además de pandemia, también debe tener sensibilidad y conciencia por parte de CFE, es un gobierno que al final tiene que entenderse con el gobierno y hacer convenio de pago para que les den esa facilitación y el municipio pueda pagar”, enfatizó Ordaz Coppel.

Jumapae actualmente mantiene sus cuentas embargadas, por un adeudo millonario que mantiene con Infonativt desde 2010.

Aunado a este adeudo se enfrenta una deuda de más de 8 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad, por lo que de manera frecuente se les suspende la luz en los acueductos que abastecen al municipio de Escuinapa.

