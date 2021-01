Escuinapa retira lámparas led para reemplazarlas por luminarias viejas en Pueblo Nuevo

Escuinapa.- Como una acción discriminatoria y de relegación social catalogaron los habitantes de la colonia Pueblo Nuevo que el Gobierno Municipal de Escuinapa, Sinaloa, haya ordenado retirarles el beneficio que tenían con las lámparas led y se las hayan reemplazado por luminarias viejas y de menor calidad.

Habitantes de la calle Río Culiacán manifestaron su indignación y molestia en contra de la administración de Emmett Soto Grave, quienes la tarde del pasado jueves ordenaron a personal del área de Servicios Públicos retirara las luminarias de esta rúa, que fue pavimentada en la administración de Hugo Enrique Moreno Guzmán; en esta misma obra se colocaron luminarias led que abarcaban desde las calles Río Quelite y Río Baluarte.

Ismael Burgueño, habitante afectado reprobó tajantemente que la actual administración haya decidido retirar el alumbrado led de su calle, ya que fue un retroceso para su colonia al bajar la intensidad de la iluminación, lo que los pone en desventaja de la delincuencia.

“Reprobamos tajantemente que nos hayan quitado uno de los beneficios que habíamos logrado y que otros gobernantes nos designaron. Si no nos dan, que no nos quite; este hecho es un acto de discriminación de parte del gobierno de Emmett Soto, porque nos retiran luminarias de buena calidad, para ponernos unas viejas que han dejado a oscuras nuestra calle. Nosotros también pagamos impuestos, como la gente de colonias céntricas”, criticó el vecino de la colonia Pueblo Nuevo.

Irene Martínez Osuna, vecina de la calle Culiacán dijo que esta acción les tomó de sorpresa, ya que cuando vieron que el personal de Servicios Público arribó a su colonia, pensaron que habían acudido hacer algún trabajo de rehabilitación en el alumbrado.

Exigen al Gobierno Municipal les regresen sus lámparas | Foto: Debate

“La verdad que no nos esperábamos que nos fueran hacer esto, cuando yo vi que llegó la grúa y que estaban atravesados en la calle, pensé que era para hacer la rehabilitación de las luminarias, aunque estaban funcionando muy bien, pero jamás nos imaginamos que fueran a quitarlas y ponerles lámparas viejas y en mal estado”, expresó con gran pesar Martìnez Osuna.

Los vecinos de la colonia Pueblo Nuevo alzaron la voz para exigir al Gobierno Municipal les regresen sus lámparas, ya que son ciudadanos escuinapenses que cumplen con el pago de sus impuestos y que merecen los servicios que se les brindan.