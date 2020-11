Escuinapa se prepara para 2021 y la amenaza de recortes presupuestales

Escuinapa.- El año 2021 se vislumbra difícil para los municipios, ya que el Gobierno Federal ha anunciado mayores recortes a las participaciones federales de los municipios, por lo que en Escuinapa el área de Tesorería, ya analiza la aplicación de mayores medidas de austeridad que permitan garantizar los recursos públicos a los escuinapenses.

Ileana Margarita Barrón Aguilar, tesorera dijo que para Escuinapa la reducción de las participaciones federales en este 2020 ha golpeado las finanzas del municipio considerablemente, por lo que han tenido que aplicar un estricto régimen de austeridad para poder garantizar los recursos que den atención a las necesidades básicas de la población.

La austeridad la tenemos desde que entramos a la administración, ¡más es imposible!; hasta este momento no tenemos contemplado ningún recorte de personal, la verdad no se si se vaya a tomar medidas en este rubro como medida de austeridad, pero sí tengo muy claro que debemos disminuir los gasto aún más, expresó la tesorera al hablar sobre los recortes presupuestales anunciados por la federación para 2021.

Mencionó que el área que les genera muchos gastos al Municipio es la atención médica de los trabajadores sindicalizados, a quienes no se les está cumpliendo al 100 por ciento, ya que no se cuenta con una institución de seguridad médica, por lo que su atención lo hacen en el área particular.

Se anunció un recorte a las participaciones federales por medidas de austeridad en el Gobierno. EL DEBATE

“Lo que a nosotros como Municipio se nos aumenta mucho son los gastos médicos de los trabajadores, incluso no se les apoya al 100 por ciento, porque en ocasiones son operaciones muy caras, porque no se puede solventar tanto, eso en el tema de sindicalizados; en los trabajadores de confianza se les da apoyo pero no en su totalidad, ya que al momento de contratarnos se nos notificó que coste haríamos de manera personal nuestros gastos médicos”, explicó la funcionaria encargada de las finanzas del municipio de Escuinapa.

Dijo que un buen acierto y que les ha ayudado a enfrentar los recortes presupuestales ha sido el trabajo que ha implementado el área de Cobranza de La Comuna, ya que ha dado muy buenos resultados en materia de recaudación de impuestos.

Lo que nos ha funcionado bastante bien es el departamento de Cobranza, por lo que podemos decir que se continuarán con las acciones de cobro de impuestos, ya que es lo que nos ha mantenido a flote, con obras y servicios públicos a los escuinapenses, señaló.

El personal de tesorería garantizará que el presupuesto entrante tome en cuenta solventar las necesidades básicas de los escuinapenses. EL DEBATE

Barrón Aguilar mencionó que la inversión que se ha ejercido en 2020 es de 161 millones de pesos y la propuesta para 2021 enviada por el Gobierno del Estado para trabajar la ley de ingresos es por un monto de 191 millones de pesos.