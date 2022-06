Escuinapa se suma a una sociedad incluyente con la pinta del crucero del amor LGBT+

Escuinapa, Sinaloa.- Con el firme objetivo de generar en el municipio una sociedad incluyente, autoridades municipales y representantes de la comunidad LGBTy+, realizaron la pinta de colores del cruce del amor en uno de los cruceros más transitados de la ciudad de Escuinapa, Sinaloa.

La calle Gabriel Leyva y Miguel Hidalgo es el primer crucero en el que se realiza esta actividad, dentro de la semana dedicada a la comunidad de lesbianas, gay, bisexual y trasgénero.

En la pinta del cruce del amor participaron la presidenta municipal, Blanca Estela García Sánchez; Marthell Barrón Figueroa, integrante de la comunidad LGBTy+; funcionarios municipales y comerciantes que hicieron la donación de las pinturas con las que se plasmó este arcoíris de colores.

“Creo que vamos avanzando, tenemos una semana de actividades muy buena, la comunidad LGBTy+ se suma más al gobierno de Blanquita, quien nos ha apoyado al 100 por ciento para realizar estas actividades que tienen como objetivo principal generar una sociedad incluyente”, expresó Barrón Figueroa.

Hizo hincapié que para la comunidad LGBT representa un gran paso, ya que muchos de quienes son parte de esta comunidad tienen que emigrar a otras ciudades para desarrollarse y no ser juzgados, por lo que ser incluidos dentro de la sociedad en donde se respeten sus derechos a ejercer una sexualidad libre es un logro que vale la pena celebrar.

“Para mí en lo personal el que se nos dé la oportunidad de realizar estos eventos significa mucho, porque yo he crecido mucho de A a Z, pero fuera de mi municipio y hoy en Escuinapa nos están dando la oportunidad de ser visibles, y esto me hace sentirme muy contenta porque nos dan la oportunidad de crecer junto a las personas que amo”, expresó Marthell Barrón.

Comentó que el empezar a trabajar de la mano con el gobierno les da la oportunidad de brindar a las nuevas generaciones un nuevo entorno para su desarrollo dentro de la sociedad escuinapense y que no sufran lo que a ellos les tocó vivir.

Reyes Karina Castañeda Rodríguez, directora del Instituto Municipal de la Mujer comentó que se da inicio con la semana de actividades con la pinta del cruce del amor, en donde participaron el gobierno municipal y la comunidad LGBTy+.

Se sumaron al boteo de Cruz Roja y el próximo viernes a las 16:00 horas visitará el municipio Diago Ventura, para relatar parte de su vida, al ser uno de los impulsores de la ley para el cambio de género y del matrimonio igualitario.

Te recomendamos leer:

Y finalizan con el cierre de la marcha que recorrerá las principales calles de la ciudad, partirá del hospital general y concluirá a las afueras de Casa de la Cultura, en donde se realizará la coronación del rey gay 2022.