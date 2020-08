Escuinapa suspende festejos de la Municipalización y de Independencia por Covid-19

Escuinapa.- La llegada de la pandemia de coronavirus que mantienen en emergencia sanitaria al municipio, han generado que las autoridades decidan suspender los festejos de La Municipalización y de Independencia.

Lucia Sarabia Pérez, directora de Atención Ciudadana informó que como autoridades han decidido suspender los festejos que se realizan durante el mes de septiembre, ya que son festividades que generan la conglomeración de muchas personas.

“Por lo pronto no hay nada programado por prevención de la misma ciudadanía, los festejos de la Municipalización de Escuinapa y de Independencia han sido suspendidos para evitar conglomeraciones de gentes, por la presencia de la pandemia de covid-19”, explicó Sarabia Pérez.

Dijo que estas decisiones han sido tomadas para evitar la propagación de virus porque este tipo de festejos generan la presencia de grandes multitudes y en estos momentos de pandemia serían un gran riesgo.

“Hasta ahorita no está programado nada para evitar que el virus se propague más entre la misma ciudadanía, ese es el motivo del porque no vamos a realizar ningún festejo hasta que no se encuentre algún tratamiento específico para tratar esta enfermedad”, explicó.