Escuinapa y El Rosario se solidarizan y donan insumos para área Covid-19 de Hospital General

Sinaloa.- Ciudadanos de El Rosario y Escuinapa se solidarizan con el personal del Hospital General de Escuinapa y realizan diversos donativos principalmente para reforzar el área Covid-19 y que su personal tenga las herramientas para su protección y equipamiento para el buen desempeño de su labor al hacer frente a esta emergencia sanitaria.

Francisco Javier Prado Yuriar, director del Hospital General de Escuinapa, Sinaloa, expresó con gran emoción que los municipios del sur han demostrado su solidad con el personal de salud, efectuando donativos en especie y en efectivo.

“Escuinapa despertó y se solidarizó con el hospital con los trabajadores del área Covid-19, se tenía déficit de varias cosas y gracias a todas las donaciones de personas y de agrupaciones se han logrado solventar, no nos queda más que decir gracias de corazón”, manifestó con gran emoción Prado Yuriar.

Dijo que fue una empresa minera de El Rosario que realizó una donación de 25 mil pesos, con dicho recurso se compraron baumanometros, oximetros, termómetros, gorros, botas, guantes, cubrebocas y muchísimas cosas más para protección de los trabajadores del área covid-19.

Decirles, que bueno que realicen este tipo de acciones porque nos ayudan a trabajar mejor, estas actividades de solidaridad ciudadana iniciaron hace aproximadamente dos semanas, y han sido donativos permanentes en especie y hubo un donativo en efectivo de una empresa minera de El Rosario”, enfatizó.

Algunos de los donantes han sido: Club de Leones de El Rosario y Escuinapa, Club Rotario, Mineros de El Rosario, personal del ISSSTE se cooperaron entre el personal y compraron medicamentos para donar y que se están utilizando para pacientes covid-19, el director de ISSSTE realizó un fuerte donativa en equipamiento que vino a reforzar.

“Al ver la respuesta de los escuinapenses y cuando se hacen las donaciones al hospital el personal se alegra mucho, se han dado cuenta que no están solos en esta lucha en esta emergencia sanitaria”, indicó.

El director del hospital general resaltó la labor de un grupo de personas que se han organizado para brindar ayuda a los familiares de los pacientes covid-19, ya que permanecen día y noche esperando recibir noticias de sus ser querido que se mantienen internados, brindándoles alimentos todos los días.

Empresas como Abel Rivera, de agua La Estrellita todos los días viene a traerles agua a los familiares que se mantienen a las afueras del área Covid-19.

“Afortunadamente no se ha dado el caso de que un paciente fallezca por falta de medicamentos, cuando un paciente no tiene la manera de comprar medicamento, se busca la forma de conseguirlo y dárselos, hay medicamento covid-19 que está fuera del alcance del hospital y de los mismos pacientes porque son muy caros y que desgraciadamente no están en el cuadro básico de esta institución de salud”, puntualizó.

Prado Yuriar agradeció públicamente al pueblo de Escuinapa y El Rosario por solidarizarse de esta manera con esta institución de salud que es pública y permanece al servicio de la población en general.

Reiteró el llamado a la ciudadanía para mantenerse firme en las medidas de autocuidado para evitar que sigan en aumento los contagios de esta enfermedad.

