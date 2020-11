Esperan líderes productores en Sinaloa buenas noticias ante la visita de AMLO

Rosario. La visita del presidente de México Andrés Manuel López Obrador a la presa Santa María en El Rosario, Sinaloa, en la gira de trabajo que tiene programada, a generado reacciones y opiniones de funcionarios públicos y líderes de sectores productivos.

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, José Alfredo Llamas García, dijo que era algo muy bueno que viniera personalmente López Obrador a ver la obra más importante del sur de Sinaloa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Que bueno, que viene el señor presidente de la República, para ver y supervisar los trabajos de la presa Santa María, es un aliento para nosotros...esto es algo muy bueno, muy positivo para todos"

El líder de los agricultores comentó que existe la confianza en la palabra que empeñó Andrés Manuel en enero de 2019 cuando visitó a El Rosario y dijo que se le daría continuidad a la presa Santa María y con esta visita podemos ver que si existe interés.

Por lo anterior comentó se cree que ya pueda destrabarse el conflicto que existe y no se pierda más tiempo, pues el agua se está necesitando en el sur de Sinaloa espacialmente en El Rosario.

Llamas García hizo hincapié que con agua en el sur de Sinaloa, ya estarían los productores a la par que el norte y centro del estado, pues en el sur Rosario es el municipio que no tiene presa.

Que cumpla promesas.

Por otro lado el presidente del Comité Campesino número 7 en Rosario, Luis Alberto Villelas Rodríguez, comentó que sería benéfico si el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que ya se destrabó el recurso para la continuidad de la presa de lo contrario sería más de los mismo y solo promesas.

"Si viene a decir mentiras mejor que no vengan, en primer lugar que cumpla su palabra cuando vino al El Rosario la primera vez...dijo que tenían que destrabar la lana para continuar la presa y es hora que no se ve el dinero"

Villelas Rodríguez recalcó que es sumamente importante la continuidad de la presa Santa María, pues un ejemplo de ello son los productores de frijol que no han podido sembrar porque no ha llovido y no hay agua y se corre el riesgo de que este año no se siembre, algo que no pasaría si estuviera la presa.

"Si viene (el presidente) a dar la noticia que ya se invertirán a la presa y que se le pagará a los comuneros para empezar a trabajar sería la mejor noticia para los campesinos y productores".