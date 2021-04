Estadio 'Kraken' de Mazatlán es una obra oscura y con un halo de corrupción, denuncia diputada

Sinaloa.- Hasta este momento, se desconoce quién es el dueño del estadio de futbol profesional de Mazatlán, conocido como Kraken, porque según la Auditoría Superior del Estado (ASE), el Gobierno del Estado de Sinaloa no ha logrado acreditar, si siquiera la propiedad del terreno en donde se construyó, que lleva a plantear que presuntamente es una obra obscura y que “hay detrás un halo de corrupción”, denunció la diputada Graciela Domínguez Nava, Presidenta de la Comisión de Fiscalización e integrante de morena, la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava.

“Si detectaron que el terreno no está a nombre del Gobierno del Estado, y no se sabe a nombre de quién está, pues entonces que está haciendo la Auditoría Superior del Estado, ¿Para qué está?, ¿Quién va a defender los intereses del pueblo?, cuestionó la legisladora.

Enfatizó que “no basta con decir no saber quién es el dueño del terreno, es necesario que se ejerzan las sanciones para quienes construyeron en un terreno que no es de nadie, el grupo parlamentario de Morena seguirá empujando a que se esclarezca esta obra oscura que trae detrás un halo de corrupción, mientras que no tenga transparencia esta inversión seguirá siendo un insulto para el pueblo de Sinaloa”.

En su opinión, señaló que los temas de fiscalización deben debatirse las veces que sean necesarias dentro del Congreso del Estado, pues es necesario que se aclare porque siguen autorizando obra pública para entregársela a un particular.

Además, lamentó que pese a que el empresario Ricardo Salinas Pliego se comprometió en este acuerdo a invertir 70 millones de pesos en un plazo de 10 años para la construcción de un centro de formación de fuerzas básicas, sin embargo, en la realidad se encontró que el gobierno del estado se hizo cargo de dicha inversión.

Diputada Graciela Domínguez | Foto: Cortesía

No fue suficiente invertir casi 700 millones para terminar regalando un estadio de futbol a un particular que lo explota y genera ganancias”, ratificó la legisladora de Morena.

Además, criticó que en marzo se lanzó una licitación para construir una unidad deportiva, “infraestructura que se le regalará de nuevo a intereses privados; licitación que además no está en el Plan anual de Obra Pública aprobado por el Congreso del Estado, por lo que ahí se constituye una violación”.