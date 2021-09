Estalla huelga en Jumapae, trabajadores exigen el pago de sus quincenas y prestaciones

Escuinapa.- Cansados de ver violentados sus derechos laborales trabajadores sindicalizados de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa realizaron el estallamiento a huelga, para exigir el pago de quincenas atrasadas, de aguinaldos, primas vacacionales y la reinstalación de sus compañeros que fueron despedidos al inicio de la actual administración.

Diego Armando Rincones Altamirano secretario general del sindicato de Jumapae dijo que después de varios acercamientos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje no se lograron obtener acuerdos con la parte patronal, por lo que la base sindical tomó la decisión de efectuar la huelga para exigir lo que por ley les corresponde y no se les ha cumplido.

"Hemos decidido irnos a huelga porque está situación está muy difícil, las quincenas se están pagando a unos cuantos, y al resto del personal se le deben entre tres a cuatro quincenas, ya no tenemos ni para comer, estamos bien endeudados pidiendo fiado por todos lados y ninguna autoridad nos da la cara", expresó Rincones Altamirano.

Mencionó que aunado a la falta de pago de sus quincenas se ha sumado que no les han cumplido con el pago de aguinaldos 2019 y 2020, así como las primas vacacionales.

"Algunos nos deben tres o cuatro quincenas, no nos han cumplido con los aguinaldos de 2019 y 2020, las primas vacacionales, así como la falta de uniformes que no nos han dado desde hace dos años, no nos han dado las licencias de choferes, 15 becas que tenemos para hijos de trabajadores, y actividades al deporte", enumeró.

Ricardo Altamirano dijo que aunado a estas demandas han sumado la reinstalación de sus 10 compañeros que fueron despedidos en el periodo de Juan Manuel Grave Onda.

"Le pido a la ciudadanía que nos entiendan y nos echen la mano, que somos trabajadores que vivimos al día y nuestra familia depende de nosotros y ya son tres o cuatro semanas que no nos pagan”, señaló.

Dijo que la huelga que estarán realizando será de manera pacífica sin afectar a la población, ya que solo se mantendrán a las afueras de las oficinas, pero no bloquearán el acceso a las oficinas, y las cajas seguirán laborando efectuando los cobros de manera normal.

El líder sindical finalizó diciendo que el llamado lo hacen directamente al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel para que les brinde apoyo a los trabajadores de Jumapae, ya que en el municipio no hay autoridad que atienda sus demandas y mucho menos que den solución.