“Estamos en los últimos puntos ya”, el Químico sobre recicladora

La problemática de Mazatlán , según el dirigente, es el basurón, que se encuentra en un 96 por ciento de su capacidad . Manifestó que no es posible que Mazatlán es uno de los destinos importantes en el país y no cuenta con un relleno sanitario. Espera que la obra se lleve a cabo pero sin elevar los costos.

“A Florida fui, a ver que existiera la empresa, a verla funcionar, que no contaminara . Todo eso ya lo constaté, ahorita estamos en lo fino de un convenio, no queremos equivocarnos y firmar un convenio que endeude a la ciudad”, expresó el presidente de Mazatlán. Benítez Torres recibió a personal de la empresa extranjera ayer en su despacho.

