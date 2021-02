“Estamos viejos, pero no queremos morir”, fue la expresión de mujer al recibir la vacuna Covid-19

Teacapán; Escuinapa.- Con una amplia sonrisa que estaba cubierta con su cubrebocas María Eva Andrade Morales expresó su felicidad, por ser de las primeras personas en el municipio de recibir la vacuna Covid-19 y con ello una esperanza de vida en estos tiempos difíciles que se viven con la pandemia.

La vecina de Teacapán relató que la tarde del lunes con equipo de sonido fueron notificados, que se iniciaría con la aplicación de la vacuna Covid-19, en las instalaciones de la secundaria Técnica Pesquera, lugar al que acudió a muy temprana hora, para ser de las primeras en obtener este beneficio que le da esperanza de vida.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Muchas gracias porque nos tocó a nosotros los veteranos de Teacapán, sabíamos que era muy difícil que llegara a nuestra comunidad, estamos muy agradecidos. Para no contraer el virus, nos la pasamos encerradas en casa desde hace casi un año, salimos para lo más indispensable, porque nos ha dado mucho miedo esta enfermedad, porque estamos viejas, pero no nos queremos morir”, expresó la mujer de edad avanzada.

Leer más: Adultos mayores del valle de Escuinapa, los primeros en recibir la vacuna contra Covid-19

Comentó que en Teacapán han sido pocos los contagios, pero sí han muerto tres personas por Covid-19, a raíz de eso la mayoría empezaron a extremar las medidas de prevención para evitar contagios.

“Quiero aprovechar para mandarle un mensaje a la gente de Sinaloa que no han sido vacunados, decirles que no desesperen, que la vacuna llegará a sus comunidades, mientras tanto no hay que bajar los cuidados para evitar contraer el virus”, expresó Andrade Morales.

Fabián Valdez Aguilar, acudió a la zona de vacunación en su silla de ruedas, con la esperanza de obtener la tan anhelada vacuna que le de inmunidad de contraer este virus que ha cobrado la vida de miles de personas en el mundo entero.