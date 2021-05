Esteban Guerra, 41 años de carrera magisterial en Mazatlán

Sinaloa.- El profesor Esteban Guerra Jiménez tiene cuatro décadas en el magisterio, en Mazatlán, profesión de la que está enamorado y le ha dado grandes satisfacciones, como el enseñar a leer y escribir a niños en la sierra.

“El maestro es eje del desarrollo de comunidades y sus habitantes que ven al mentor con respeto y guía.” El profesor, con 61 años de edad y casi 41 en la docencia, se siente feliz por el reconocimiento que recibirá el próximo sábado 15 de mayo, Día del Maestro.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Da gracias a Dios y su familia por haber sido escogido para otorgarle la condecoración Maestro Altamirano, en Culiacán, su tierra natal.

Leer más: Comerciantes se quejan de la lentitud en la Gabriel Leyva en Mazatlán

Formación

Guerra explicó que la mejor formación del maestro se logra en el área rural. Aún recuerda cuando se tituló en 1980. Casi de inmediato le dieron plaza para ejercer en la Sierrita de San Germán, entre los límites de Sinaloa y Chihuahua.

Motivado y con deseos de ejercer su profesión, hasta recibió el cheque de cartón por primera vez, en el gobierno de López Portillo.

Ya con el pago y ganas de enseñar, se trasladó durante 12 horas en tranvía y 8 a pie. “Al llegar a la comunidad y ver los deseos de los niños, jóvenes y adultos por aprender, adoré la profesión”, dijo el docente.

Añadió que de niño soñaba con ser médico y luego ginecólogo. Pero sus padres no tenían los recursos para sostener una carrera tan cara y decidió ingresar a la Normal en Culiacán. “Es la mejor elección que pude hacer”, reiteró Guerra Jiménez.

El mentor ha tenido la oportunidad de impulsar al menos seis escuelas en Mazatlán. Como director, ha tocado muchas puertas para obtener recursos y beneficios para los planteles. Hoy es director de la primaria Felipe Ángeles, pese a la pandemia y ser población de riesgo por su edad, el profesor no ha dejado caer la escuela y ante la falta de recursos ha pedido prestado para pintar y darle mantenimiento a la escuela.

Además, solicitó al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, y al secretario de Educación, Juan Alfonso Mejía, apoyo para hacer crecer la institución y durante la pandemia se edificó un aula, se repararon techos y se ha cambiado todo el cableado.

Retoma su labor

Ante la pandemia y el riesgo en que estaban 23 alumnos de perder el año, le indicó a sus maestros que tenían que rescatarlos pero los mentores no querían arriesgarse. “Es normal, pues aún no estaban vacunados, y no me podía cruzar de brazos.”

Leer más: ¿Cómo será el regreso a clases presenciales en México?

Por este motivo, se activó el plantel como Centro Comunitario de Aprendizaje hace tres semanas y los niños avanzan, “esto es gratificante”.

El Dato

Gestor

El maestro, y sobre todo, el director, debe ser gestor para buscar los apoyos para sacar adelante al plantel, a sus alumnos y trabajadores. Estos casi 41 años en la docencia los combina con su rol de padre de seis hijos, todos profesionistas.