Esteros de Escuinapa se cierran a capturas de especies por mortandad

Escuinapa.- Autoridades de pesca y sanitarias emitieron la recomendación a las diferentes cooperativa pesqueras de Escuinapa parar la captura de especies estuarinas en los sistemas lagunares de este municipio, Esro debido a la mortandad de peces que se ha registrado y se sigue presentando el en la zona de La Brecha en Teacapán.

Autoridades de Inapesca, Conapesca, Cesasin, Conagua y Coepriss arribaron la mañana del miércoles al sitio pesquero de La Brecha en Teacapán, para reunirse con pescadores para conocer de fondo qué es lo que está ocasionando la mortandad de Miles de peces.

“Las diferentes dependencias que hoy estamos aquí, tenemos un firme compromiso de hacer un solos equipo de trabajo, para asumir la responsabilidad que a cada una nos toca, sabemos que son múltiple los factores y las causas que originaron esta problemática que hoy estamos enfrentando", informó Maribel Chollet Morán, directora del Inapesca.

Jorge Alan Urbina Vidales, representante de Coepriss informó que de parte del Gobierno Estatal y Federal la recomendación para los esteros de Escuinapa es crear un cerco sanitario, porque está en estudios para definir cuáles fueron las causas que generaron esta mortandad, por lo tanto la recomendación es no consumir, ni comercializar ningún producto proveniente de esta zona estuarina.

“Vamos a definir la estrategia de trabajo de saneamiento para retirar las especies en agua y tierra para llevarlas a una fosa en donde se les dé un tratamiento con hidróxido de cal para evitar cualquier riesgo sanitaria. También venimos hacer una tarea para generar conciencia de no extraer producto que se encuentre muerto en agua o en costa, no comercializarlo y no consumirlo porque implicaría un riesgo sanitario”, expresó Urbina Vidales.

El encargado de Coepriss invitó a los pescadores a trabajar unidos para superar lo antes posible este grave problema, porque se requiere de realizar la limpieza de los esteros, a sanear la zona, para normalizar la circulación del agua y que el ecosistema vuelva a ser sustentable.

“Es importante hacer la aclaración, no estamos hablando de una veda sanitaria, Coepriss está emitiendo una recomendación a las diferentes cooperativas pesqueras, de no pescar, no comercializar y no consumir las especies que habitan en estos esteros, vamos a trabajar unidos para sanear esta zona”, señaló.

José Javier García, presidente de la corporativa La Brecha manifestó su inquietud de qué pasará con las miles de familias que se verá afectadas con esta medida sanitaría, por lo que solicitó el apoyo a las instancia de gobierno para que no los abandonen.

“Nuestra principal inquietud es manifestar como desde hace varios años atrás se ha iniciado con la construcción de estanquerias en la zona de Nayarit, situación que ha generado graves problemas a los esteros de Sinaloa, con sus desechos y la obstrucción de agua dulce a nuestros esteros”, denunció.

Jorge García Santos, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Sur de Sinaloa hizo el señalamiento sobre las artes de pesca ilegales y la pesca furtiva que prevalecen en esta región, de que no respetarán esta recomendación de no extraer y comercializar las especies estuarinas de esta zona de pesca.

La directora de Inapesca informó que no se tiene una fecha definida para hacer el levantamiento de la aplicación del cerco sanitario, que permanecen a la espera de los análisis toxicológicos que se realizan de los cuerpos de agua y las especies que fueron víctimas de esta mortandad.

“Estamos hablando de un cerco sanitario que da en el rango de concientización y por ello apelamos a la responsabilidad social de los pescadores, que la más grande afectaciones es para el sector pesquero y sus familias, por ellos tenemos que trabajar rápidamente en dar respuestas oportunas a esa necesidad”, expresó.

Añadió que respecto a la pesca furtiva será Conapesca la que pondrá orden con el equipo de Inspección y Vigilancia, ya lo ha designado en coordinación con la Secretaría de Marina por instrucciones de Gobernación para que la Guardia Nacional entre y apoye eso es un acuerdo que se tomó el día de ayer (martes).