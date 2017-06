Mazatlán, Sinaloa.- Juana Tiznado, Martha González y Lupita López son amas de casa, conocedoras de los precios de productos básicos, y pese a ser las mejores administradoras del hogar, el ingreso que tienen para los gastos no les alcanza.

No tienen estudios de economía y no han tomado cursos sobre el tema, pero coinciden con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que en los últimos 10 años el ingreso no se ha recuperado, al contrario, cada día disminuye.

Esto se debe a que no hay control en el precio de los productos básicos, expuso Juana Tiznado. Su familia la integran sus tres hijos y su esposo que trabaja de albañil. Aunque no deja de trabajar, percibe su sueldo cada semana y es el doble del salario mínimo, pero no alcanza.

Dos de los hijos cursan la primaria y uno la secundaria, lo que deriva en varios gastos todos los días. Antes, el desayuno se acompañaba con leche y huevo. Hoy se tiene escoger uno de los dos productos, pues de lo contrario el dinero no alcanza.

Ahora ya no puede preparar huevo con tortillas, pues estas últimas también están caras. Pasan los días, los años y la economía no se mejora.

ERA BUENA CONTADORA

Lupita López dice que ella siempre se consideró la mejor administradora y contadora del hogar. Recibía el ingreso de su esposo, hacía las compras para la comida, cubría los servicios, le quedaba para la diversión y algunas veces hasta para ahorrar. No era mucho, pero lo acumulado al año se usaba para atender alguna urgencia.

En cambio, hoy en día el sueldo es insuficiente, apenas alcanza para comer. “‘Estiro’ lo más que puedo el ‘chivo’, pero me la veo negras. Lo peor es que no se le ve fin a esta crisis.”

ES DIFÍCIL

Coneval considera que es muy difícil elevar el ingreso familiar. Para mejorar se necesita un mayor crecimiento económico. Asimismo, una mejor distribución del ingreso y mayor participación de todos los mexicanos en la generación del producto nacional y que exista menor desigualdad.

Las amas de casa, que son las que más sufren esta crisis, coinciden en que quienes más sufren la situación económica difícil son las familias con menos ingresos.

De la población asalariada es de la que quieren sacar todo, apuntó Martha González. “Si el país habla de hacer sacrificios y apretarse el cinturón, la que más lo hace es la clase trabajadora.”

Se quejaron pues gobiernos van y vienen dejando gastos, mientras que el grueso de la población no ve para cuándo un respiro en su economía.