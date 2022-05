“Estudio derecho para luchar por los discapacitados”: Melissa, estudiante en Mazatlán

Sinaloa.- Melissa Guadalupe Nájera Rubio decidió estudiar la licenciatura en Derecho con un solo propósito: luchar por las personas con capacidades especiales en Mazatlán.

“Decidí estudiar derecho principalmente porque me gusta mucho la carrera, me gusta mucho expresarme y si tengo la oportunidad de luchar por los derechos, tanto de las mujeres, especialmente de las personas como discapacidad, lo voy a hacer, y creo que la licenciatura me abre muchas puertas para poder levantar la voz por muchas personas. Eso me impulsó, porque aunque hay muchas facilidades, todavía hay cuestiones en las que se dificulta el acceso o no se ha tenido la oportunidad de llegar a otras instancias”, mencionó entusiasmada.

La estudiante de 21 años es invidente desde su nacimiento, pero no ha sido un obstáculo para avanzar académicamente hablando.

Cursa el sexto semestre en el grupo 3-6. Se sienta en el quinto asiento, pues en los ratos libres le gusta platicar con todos sus amigos. A lo largo de su trayectoria como alumna, ha tenido buenas experiencias con todos sus grupos.

“Mis compañeros me incluyen. Es bien sabido que no en todos los casos se da eso. A veces la exclusión es muy notoria, y en mi caso no. He tenido muy buenos compañeros, desde mi preescolar, todo mi paso por la primaria, secundaria, preparatoria y actualmente en la licenciatura, mis compañeros siempre buscan ayudarme, mi comodidad; también los maestros”, expresó Melissa Nájera.

“Meli”, como la llaman de cariño sus amigos, tiene otra cualidad, le gusta cantar. En ocasiones sube videos a sus redes sociales.

Los padres de Melissa la trasladan a su escuela, aunque reconoció que hacen falta transportes para las personas con alguna discapacidad.

Aunque se considera una mujer independiente, lucha por que su familia le otorgue el permiso de trasladarse sola a su casa o escuela.

Estudiar la universidad era uno de sus objetivos y lo está logrando. Para la joven es complicado cursar la universidad, aunque no imposible.

“La Universidad Autónoma de Sinaloa brinda esas oportunidades, aunque no todas las universidades lo hacen. Los maestros a veces tienen miedo, o los mismos directivos no se sienten capacitados. Aunque solo se puede tener buen trato y nosotros mismos les decimos cómo trabajamos y todo eso, la UAS es la única que cuenta con programas específicos como la Adiuas, tiene personal capacitado y especializado que habla con los maestros para darnos ese plus y así estudiar la universidad”, dice la joven.

Melissa utilizaba el sistema Braille cuando era más pequeña. Gracias a ello pudo escribir y leer textos. La tecnología ha sido su aliada. Actualmente utiliza su computadora y se apoya en programas parlantes como el de NVDA (Non Visual Desktop Access), que se descarga de internet y lee todo lo que marca su computadora.

“A través de esa aplicación yo puedo leer libros, escribir en Word, o donde yo quiera escribir. Así es como realizo mis trabajos. Antes utilizaba el método Braille y pues no todos los maestros sabían Braille, no entendían lo que yo estaba haciendo. Ahora, con la computadora, ya obviamente yo lo escribo y ellos lo pueden leer a través de la pantalla. La tecnología, especialmente a las personas con discapacidad nos ha ayudado mucho”, expresó.

Uno de los logros académicos que más recuerda y celebra Melissa es que en la primaria pudo participar en las actividades del cuentacuentos. Esa fue su primera participación en un evento masivo, lo cual la llena de orgullo porque se sintió incluida. Desde entonces entendió que su futuro es prometedor y que tenía que estudiar porque le gusta ser una alumna destacada.

“Actualmente, para mí un logro es estudiar la licenciatura porque no muchos tienen esa oportunidad, o más bien no muchas personas con alguna discapacidad creen que lo puedan hacer”, dijo emocionada la alumna.

En el día del estudiante, Melissa invita a todos los estudiantes a no rendirse y aprovechar todo el conocimiento que les brindan sus profesores.

El Perfil

Melissa Guadalupe Nájera Rubio, estudiante

Nació El 11 de mayo del 2001.

Sus padres son Jesús Antonio Nájera Guzmán y Aimé Carolina Rubio Aréchiga.

De fiesta Mañana, Melissa y sus compañeros celebrarán el día del estudiante en la Isla de la Piedra al salir de clases. Melissa fue pieza clave para convencer a sus amigos que se organizara el festejo para convivir fuera del aula.